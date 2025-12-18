O Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindsegnne) encerra 2025 com um balanço marcado pela ampliação de sua atuação institucional, fortalecimento do diálogo com o mercado e consolidação de iniciativas alinhadas ao Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros (PDMS). O ano teve início com a posse da nova diretoria e com a chegada do novo presidente, Edmir Ribeiro, executivo com mais de três décadas de experiência no setor.

Ao longo de 2025, o Sindsegnne intensificou visitas aos Sincors da região, promoveu encontros com entidades do mercado e manteve uma agenda institucional sólida, ampliando o relacionamento entre seguradoras, corretores e órgãos representativos.

Entre as atividades de maior destaque, a Semana do Seguro percorreu as capitais da região, discutindo tendências, oportunidades e desafios do setor. O sindicato também fortaleceu parcerias com os Sincors em eventos regionais e marcou presença em agendas nacionais como a Conseguro, o Sou Segura Summit, o CONEC, o Seminário Jurídico da CNseg e a Casa do Seguro na COP30, reforçando seu compromisso com inovação, sustentabilidade e evolução regulatória.

No campo das iniciativas estratégicas, dois projetos ganharam força ao longo do ano: o Programa de Desenvolvimento de Competências – PDMS na Prática e o EducaSeguro, ambos concebidos para aproximar o mercado das necessidades educacionais e sociais da região.

O Programa de Desenvolvimento de Competências – PDMS na Prática foi lançado como uma iniciativa inédita de capacitação gratuita voltada exclusivamente para os profissionais das seguradoras associadas. O projeto ofereceu oito encontros virtuais focados em temas essenciais para o desenvolvimento das equipes, como liderança, marketing pessoal, planejamento de vendas, desafios do ambiente corporativo, gestão de equipes remotas, uso de redes sociais nos negócios e educação financeira.

Já o Projeto EducaSeguro marcou o início de uma atuação educativa do Sindsegnne diretamente com crianças de escolas públicas e privadas. Em formato piloto, lançado em João Pessoa em parceria com o Sincor-PB, o projeto tem como objetivo disseminar a cultura do seguro entre alunos do 3º e 4º ano utilizando a literatura de cordel como ferramenta pedagógica. As histórias foram criadas pelo poeta e cordelista Merlânio Maia, o Senhor Cordel, que desenvolveu narrativas lúdicas abordando diferentes modalidades de seguros.

Outro avanço expressivo do ano foi a criação das comissões técnicas de seguros, estruturadas para aprofundar o estudo das diferentes áreas do mercado, propor adequações e assessorar a diretoria em temas específicos. Segundo Edmir Ribeiro, as comissões assumem a responsabilidade de oferecer orientação técnica e promover atividades voltadas aos diversos segmentos do setor, contribuindo para colocar o seguro a serviço do mercado e da sociedade.

“Com um ano marcado por forte articulação institucional, execução de projetos estratégicos e maior aproximação com o ecossistema segurador regional, o Sindsegnne encerra 2025 consolidando sua atuação e reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento do mercado no Norte e Nordeste”, conclui Edmir.