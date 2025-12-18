Bradesco Saúde lança videocast “Viver Melhor”

A Bradesco Saúde lançou o videocast “Viver Melhor com Bradesco Saúde”, iniciativa voltada ao fortalecimento do relacionamento com corretores e profissionais do mercado de seguros. Produzido pelo estúdio GBSPlay, o projeto tem como foco a disseminação de conteúdo técnico e estratégico para apoiar o dia a dia da atuação comercial.

O videocast foi concebido como um canal de diálogo direto entre a companhia e os corretores, reunindo executivos da Bradesco Saúde em conversas orientadas a temas práticos, como produtos, campanhas, planejamento comercial, tendências do setor e estratégias de relacionamento com clientes.

O episódio de estreia, intitulado “A importância do relacionamento com o cliente”, contou com a participação dos diretores Flávio Bitter e Fabio Daher, além do superintendente sênior Carlos Rogoginsky. A mediação ficou a cargo da jornalista Jéssica Leão. Durante a conversa, os executivos abordaram o papel do corretor no ecossistema da companhia, além de pontos relacionados a atendimento, diferenciação e gestão do relacionamento com o cliente.

“Criamos o videocast como uma forma de reforçar nossa proximidade com os corretores. Aqui, podemos apresentar nossas soluções, falar de saúde e compartilhar o que estamos construindo para o futuro”, afirma Flávio Bitter.

Fabio Daher destaca o caráter informativo da iniciativa: “Queremos que o videocast seja uma fonte constante de atualização para os profissionais de vendas. Sempre traremos alguém da equipe para debater temas relevantes para o corretor”.

Carlos Rogoginsky reforça a importância da escuta ativa da rede comercial. “Os corretores são parte fundamental do nosso negócio. Entender suas necessidades e ajustar nossos produtos a partir desse olhar é o que nos move”, afirma.

Com episódios divulgados trimestralmente no canal @comvocecorretor no YouTube e distribuídos também via WhatsApp para a rede de corretores e equipes comerciais, o videocast contará ainda com cortes personalizados para redes sociais e outras plataformas, ampliando o alcance e a aplicabilidade do conteúdo.