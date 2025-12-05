Longevidade no Brasil com foco em qualidade de vida

O Brasil vive um momento histórico de transformação demográfica. De acordo com o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro atingiu 76,4 anos em 2023, superando o patamar pré-pandemia e confirmando a tendência de envelhecimento da população. Segundo estimativas, até 2050, uma em cada três pessoas, ou 15% da população no país, terá mais de 60 anos, o que impõe um redesenho profundo no modelo de como empresas e instituições lidam com saúde, assistência e qualidade de vida.

Mais do que viver mais, os idosos brasileiros querem viver melhor. Cada vez mais ativos, eles desejam manter sua autonomia, praticar esportes, viajar, aprender novas habilidades e participar da vida social e comunitária. A pesquisa Idosos no Brasil 2024, conduzida pelo DataFolha, revelou que 72% das pessoas acima de 60 anos acreditam que o envelhecimento pode ser uma fase de descobertas e novas experiências.

Nesse contexto, cresce a demanda por produtos e serviços que garantam conforto, segurança e bem-estar. Empresas de setores como saúde, seguros, turismo, educação, habitação e tecnologia têm investido em soluções personalizadas para atender esse público. Aplicativos de monitoramento de saúde, residenciais adaptados, programas de longevidade corporativa e planos de mobilidade urbana inclusiva são alguns exemplos.

A Europ Assistance, atenta às novas tendências no mercado e às mudanças na sociedade, acredita que a longevidade não é apenas um dado demográfico, mas sim uma revolução silenciosa que necessita de novos produtos para atender essa demanda, oferecendo serviços integrados que vão da pré-aposentadoria, à pós-aposentadoria e, até mesmo, ao pós-morte.

Sergio Marcos, CEO da Europ Assistance Brasil, destaca que o cenário atual exige uma abordagem mais ampla, com serviços que vão além do tradicional. “É essencial oferecer soluções que envolvam planejamento financeiro, preparação para a aposentadoria, cuidados com o envelhecimento saudável — incluindo saúde preventiva e emocional —, assistência domiciliar, planejamento sucessório, suporte aos beneficiários e preservação de memórias afetivas. Essas são tendências que ampliam o olhar das empresas assistenciais para o bem-estar integral de seus clientes”, afirma.

Segundo o executivo, o papel da Europ Assistance é acompanhar o cliente em todas as fases da vida, com soluções inteligentes que unem tecnologia, cuidado humano e prevenção. “Esse é o caminho para garantir mais autonomia, segurança e qualidade de vida às pessoas”, conclui.

Além disso, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 60% dos fatores relacionados à qualidade de vida estão ligados a hábitos e comportamentos, como prática de atividades físicas, alimentação equilibrada e controle do estresse, reforçando a mudança de comportamento dos 60+. Nesse contexto, a assistência em saúde deixa de ser apenas um recurso emergencial e passa a ser um companheiro de jornada, contribuindo para um envelhecimento ativo e sustentável.

Os novos produtos de assistência serão focados no cuidado personalizado e em ações de bem-estar, como programas de prevenção de doenças crônicas, apoio psicológico, incentivo à atividade física, acompanhamento nutricional, e todo o suporte logístico e de monitoração necessário. Nesse sentido, a saúde, cada vez mais, torna-se um investimento em tempo de vida com qualidade e não apenas em anos vividos.