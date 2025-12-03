Embaixadores Sincor-MG impulsionam união e liderança dos corretores

O Sincor-MG vive hoje um momento de reconhecimento e fortalecimento, resultado de uma gestão que precisou enfrentar com coragem um dos maiores desafios da história da entidade. Foi desenvolvido um plano estruturado, com metas claras e negociações constantes para reorganizar as finanças. A gestão adotou uma postura mais responsável que técnica, priorizando equilíbrio, transparência e retomada da confiança. Diretores percorreram o interior do estado, conversando com corretores, reconstruindo a imagem do Sincor-MG e aproximando novamente a entidade de sua base.

Foi nesse processo de reconstrução que nasceu o Corretor na Real, uma proposta voltada para aproximar ainda mais o sindicato das necessidades reais do mercado. Em paralelo, surgiu o Projeto Embaixadores, um programa criado para formar profissionais que vão além da função de corretores: tornam-se empresários, líderes regionais e representantes ativos da categoria.

O Programa Embaixador foi estruturado para ampliar a presença territorial do Sincor-MG, fortalecer a representatividade sindical e promover união e desenvolvimento para todo o setor. A capacitação se tornou obrigatória para quem deseja assumir o papel, com uma trilha formativa de quatro meses, composta por encontros online, possíveis imersões presenciais, certificação e credenciamento.

O programa reúne pessoas que amam ser corretores de seguros e acreditam na força coletiva. Como destaca a corretora Fernanda Lasmar, embaixadora do Sincor-MG de Divinópolis: “Ser Embaixadora é viver a profissão com propósito. Quando um corretor se posiciona, ele inspira todo o mercado a avançar. Representar o Sincor-MG é acreditar na categoria, defender nossos valores e trabalhar para que todos cresçam juntos.”

O objetivo central é desenvolver mentalidade empreendedora, consciência de voluntariado democrático e formar novas lideranças comprometidas com o futuro da profissão e os resultados positivos reafirmam que a entidade segue no caminho certo rumo ao próximo mandato (2026 – 2029).