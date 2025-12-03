A 180 Seguros e a fintech e administradora de consórcios Klubi, firmaram parceria para lançar um novo seguro de celular com contratação totalmente automatizada por agentes de inteligência artificial (IA). A operação é inédita na América Latina e acontece por meio do protocolo Model Context Protocol (MCP), tecnologia desenvolvida pela Anthropic, que funciona como um conector para que sistemas de IA conversem entre si de forma segura, mais ágil e estruturada. Com o novo padrão, o cliente consegue interagir com os agentes e finalizar a compra do produto em cerca de 30 segundos, permitindo que toda a jornada de vendas e gestão de seguros aconteça sem intervenção humana.

O movimento ganhou força após a 180 captar R$50 milhões em agosto, em uma rodada voltada a acelerar projetos de IA e reforçar o capital regulatório. A seguradora implementou o MCP, habilitando seus sistemas e agentes de IAs a se conectarem com outras inteligências artificiais. A integração da parceria entre a 180 e a Klubi foi concluída em 30 dias, destacando a agilidade do MCP e maturidade técnica das empresas para escalar novas operações em ritmo acelerado.

A expectativa agora é expandir a atuação dos agentes de inteligência artificial para toda a jornada de pós-venda, incluindo suporte, alterações de apólice e acompanhamento do cliente. Esse avanço representa uma mudança profunda no papel da tecnologia no setor de seguros, em que a inteligência artificial deixa de ser apenas um recurso e passa a ser o ponto de partida para uma nova forma de relacionamento do brasileiro com seguros, mais simples, mais rápida e totalmente conectada.

Com o MCP, a 180 transforma a IA em parte da infraestrutura operacional do setor e não apenas em ferramenta de suporte. A tecnologia inaugura a a vertical B2B2AI da seguradora, na qual a 180 opera como infraestrutura tecnológica para que parceiros conectem suas próprias inteligências artificiais aos sistemas e IAs da 180. O modelo aumenta a eficiência e a escalabilidade dos parceiros, substitui integrações complexas e reduz o esforço operacional, definindo um novo padrão para a operação de seguros na América Latina.

Segundo Franco Lamping, cofundador e CTO da 180 Seguros, o MCP representa uma mudança estrutural no uso de IA em seguros. “As limitações do setor estão muito mais ligadas a sistemas legados e à baixa agilidade tecnológica das grandes empresas do que às regras em si. O MCP destrava esse avanço ao permitir que agentes de IA se conectem à 180 e conduzam toda a oferta e gestão de seguros de forma autônoma. É o primeiro caso na América Latina em que seguros são operados integralmente por IA de maneira segura e auditável. Isso muda o papel da IA: ela deixa de ser um recurso de apoio e passa a ser o próprio alicerce dessa nova forma que o brasileiro pode se relacionar com seguros”, afirma.

“O negócio do Klubi nasceu tecnológico e essa nova parceria vai ao encontro do que buscamos oferecer aos nossos clientes desde o dia 1: segurança, transparência e desburocratização. Além de uma integração pioneira, a junção da Kris, nossa Inteligência Artificial, com o MCP da 180 traz uma camada inédita de inteligência contextual”, diz Anderson Silva, cofundador e COO do Klubi. “Esse contexto específico para LLMs permite que a nossa IA incorpore funções internas da 180 Seguros e as disponibilize diretamente aos nossos clientes. Por exemplo, conseguimos realizar uma cotação dentro do nosso próprio LLM, aplicando as mesmas regras e lógicas utilizadas pela 180 Seguros”, explica.

Um dos pilares da parceria é a assistente virtual Kris, desenvolvida pelo Klubi para interagir com seus clientes. A 180 estruturou informações padronizadas de produtos, regras de mercado e exigências regulatórias da Susep no MCP, permitindo que a Kris ofereça e emita seguros de forma autônoma, segura e totalmente contextual ao perfil do usuário.

O MCP atua como a ponte entre a Kris e os agentes de IA da 180, garantindo que o fluxo de dados, ofertas e aprovações siga as normas regulatórias e seja concluído em poucos segundos. O modelo reduz drasticamente o esforço técnico das integrações tradicionais e viabiliza jornadas de compra personalizadas, rápidas e de baixo custo operacional.

Na prática, o cliente do Klubi contrata a proteção diretamente durante sua jornada digital, em uma experiência conversacional e imediata. O novo seguro também permite cobertura para aparelhos semi-novos, um avanço relevante em um mercado historicamente restrito a dispositivos novos.

A parceria com o Klubi marca o primeiro uso comercial do MCP no setor de seguros na América Latina e reforça o avanço do modelo de embedded insurance, em que produtos de seguro são integrados de forma contextual à jornada digital dos usuários. Agora, com IA, os próprios agentes conectados às plataformas passam a vender e operar seguros de ponta a ponta.

A partir desse marco, a 180 prevê novas integrações com bancos, varejistas e fintechs, permitindo que diferentes plataformas incorporem seguros com baixo custo técnico e que seus agentes de IA realizem ofertas, cotações, vendas e emissões dentro de suas experiências e contextos.