Consórcio Mercedes-Benz leva convidados em experiência em Orlando

O Consórcio Mercedes-Benz promoveu uma ação de relacionamento ao levar mais de 550 participantes entre clientes e acompanhantes para uma experiência exclusiva em Orlando, nos Estados Unidos, entre os dias 20 e 29 de novembro. A viagem coincidiu com dois dos períodos mais fortes do calendário norte-americano, o Thanksgiving e a Black Friday, o que ampliou o clima de celebração e proporcionou aos participantes acesso a ofertas especiais e parques em plena programação festiva.

A iniciativa reuniu dois grupos de clientes em uma agenda que mesclou lazer, conexão e surpresas. No segundo grupo, o jantar de boas-vindas contou com a presença de Bia Figueiredo, piloto vencedora da categoria Elite da Copa Truck de 2024, que participou da abertura da programação e interagiu com os convidados. O encontro também contou com uma agenda de negócios, incluindo reuniões com executivos da montadora, com destaque para a presença de Jefferson Ferrarez, VP de Vendas e Marketing da Mercedes Benz, que se reuniu com clientes para compartilhar perspectivas do mercado e da parceria com a Rodobens.

Além das visitas aos outlets e ao parque Magic Kingdom, cada participante recebeu o livro “O Jeito Disney de Encantar os Clientes”, reforçando a proposta de inspirar práticas de excelência em atendimento e experiência.

“Escolhemos a Disney porque é referência mundial em criar experiências únicas para encantar seus clientes. Queríamos proporcionar momentos que combinassem diversão, inspiração e, principalmente, reforçassem a confiança dos clientes em nossa marca”, e fosse o nosso ponta pé inicial nas comemorações de 10 anos do Consórcio Mercedes-Benz, afirma Claudio Jesus, Diretor Comercial.

Com a ação, a empresa reforça sua estratégia de fidelização por meio de experiências exclusivas e imersivas, aproximando clientes da marca e mostrando que o consórcio vai além da aquisição planejada: entrega conexão, valor agregado e relações de longo prazo, deixando um legado que está sempre em movimento.