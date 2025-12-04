180 Seguros anuncia nova Head de Marketing

A 180 Seguros anuncia a chegada de Flavia Breda, ex-Santander e WeWork, como nova head de marketing. A contratação marca mais um passo em um momento de expansão da companhia. Com mais de 20 anos de experiência nas áreas de branding, posicionamento, produto e geração de demanda, a executiva assume a missão de fortalecer o posicionamento institucional da 180 e ampliar a presença da marca em um mercado cada vez mais orientado por tecnologia e inteligência artificial.

Flavia tem passagens por empresas como Santander, Vivara e mais recentemente como head de marketing regional da América Latina na WeWork. Ao longo da sua trajetória, liderou projetos e campanhas, combinando visão estratégica, experiência profunda em marketing B2B e foco em resultados. A sua chegada reforça o compromisso de consolidar a marca da 180 Seguros como referência em inovação e tecnologia, pilares centrais da companhia para ampliar a distribuição de seguros no país, transformando a forma como os brasileiros se relacionam com o produto.

“Assumir a liderança de marketing da 180 Seguros em um momento tão decisivo é uma oportunidade única. A empresa está crescendo de forma rápida e sustentável, redefinindo o futuro do mercado de seguros com IA aplicada de ponta a ponta.. Ano que vem será um grande divisor de águas, em que fortaleceremos a marca da 180, reforçando a nossa autoridade no setor e nos posicionando como a seguradora estratégica e flexível para atender às necessidades dos nossos parceiros e seus clientes, nos mais diversos segmentos como bancos digitais, fintechs de crédito, cooperativas e corbans (correspondentes bancários”. afirma Flavia Breda.

A chegada da nova head acontece em um contexto de forte crescimento da 180, que recentemente captou R$ 50 milhões em uma nova rodada pre-Series B para acelerar o desenvolvimento de soluções de IA e reforçar capital regulatório. A empresa, que cresceu cerca de 500% somente em 2025, projeta superar os R$ 500 milhões de receita anualizada até o fim do ano e liderar a transformação do setor com sua vertical de B2B2AI, modelo que permite que agentes autônomos de IA façam cotação, vendam e operem seguros de ponta a ponta.