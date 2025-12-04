Mawdy amplia monitoramento contra fraudes digitais

Em meio ao avanço das fraudes digitais no país, a Mawdy ampliou o seu portfólio com um novo serviço de segurança digital voltado para empresas que buscam reforçar a proteção oferecida a seus clientes.

A nova ferramenta acompanha, em tempo real, sinais de movimentação vinculados ao CPF, como alterações cadastrais, novos registros financeiros, ações judiciais, abertura de empresas e possíveis vazamentos de dados, e envia alertas ao usuário sempre que identifica algo fora do padrão. Além disso, oferece conteúdos educativos para reduzir a exposição dos dados e fortalecer a proteção no ambiente digital.

O aumento de transações online e a multiplicação de cadastros em aplicativos, comércio eletrônico e serviços públicos têm ampliado o risco de uso indevido de dados pessoais. Esse cenário tem pressionado consumidores e empresas a buscar alternativas capazes de dar mais visibilidade sobre quando e como o CPF está sendo consultado ou utilizado.

O serviço será oferecido exclusivamente no modelo B2B e B2B2C. Companhias dos setores financeiro, varejista, de utilities e de tecnologia poderão incorporar o monitoramento a pacotes de serviços já existentes, como programas de fidelidade, assinaturas, seguros, cartões ou contas digitais. Para o usuário final, o recurso chega como um benefício adicional dentro de uma relação já estabelecida.

Para as empresas parceiras da Mawdy, a integração amplia o portfólio e ajuda a reforçar a relação com seus clientes. “O consumidor convive com um volume crescente de interações digitais, o que também aumenta sua exposição a tentativas de golpe. Nosso objetivo é apoiar as empresas na oferta de experiências mais seguras e fáceis de usar”, afirma Ana Claudia Calil, diretora comercial da companhia. A executiva ainda explica que a integração foi pensada para ser rápida e sem necessidade de grandes adaptações tecnológicas.

A segurança digital dos dados pessoais se insere em uma estratégia global de fortalecer serviços voltados à proteção de identidade, ao bem-estar e à segurança online. “A digitalização acelerada dos últimos anos fez com que esse tipo de oferta ganhasse relevância, sobretudo diante da maior exposição dos consumidores a riscos envolvendo seus dados”, explica Calil.