Bradesco Seguros moderniza endosso online para Auto Frota

A Bradesco Seguros acaba de modernizar e lançar o novo Endosso Online Frota, que oferece funcionalidades extras visando apoiar e simplificar a atuação do corretor de seguros.

“O endosso comunica toda alteração que o segurado solicita e precisa fazer em sua apólice. Uma ferramenta simples, intuitiva e ágil torna o Seguro Auto Frota ainda mais atrativo e o dia a dia do corretor ainda mais eficiente”, destaca Leonardo Freitas, diretor comercial da Bradesco Seguros.

A versão atual do Endosso Online Frota oferece agilidade e praticidade, uma vez que o corretor pode alterar vários itens de uma só vez, com filtros de pesquisa ainda mais completos, atalhos inteligentes, mais organização e um layout moderno e intuitivo. Além disso, ele é de fácil acesso, sendo apresentado logo na capa da apólice.

A ferramenta atualizada já está disponível no Portal de Negócios da Bradesco Seguros, porém vale pontuar que a versão anterior será desativada. “Assim, os corretores podem ir se acostumando com as novas funcionalidades, sem uma mudança brusca”, conclui o executivo.