A Bradesco Seguros está completando 10 anos da Operação Emergencial para Tratamento de Sinistros, iniciativa criada em 2015 com o objetivo de prestar suporte rápido e eficaz a segurados em situações de catástrofes naturais em todo o Brasil. Desde então, foram 45 edições realizadas, mais de 15 mil atendimentos emergenciais e R$ 250 milhões em indenizações pagas, consolidando o programa como uma das principais referências do setor em atendimento a desastres climáticos.

Nos últimos anos, a Operação Emergencial tornou-se símbolo da atuação solidária e eficiente da companhia em contextos de crise, especialmente diante da intensificação de eventos climáticos severos. “O propósito da Operação Emergencial é estar ao lado do cliente quando ele mais precisa, com agilidade, clareza e empatia. São momentos de fragilidade, em que o seguro se transforma em um instrumento essencial de recuperação financeira e acolhimento”, destaca Marcio Jordão, superintendente sênior de Sinistros da Bradesco Seguros.

Somente em 2023, a companhia registrou o recorde de oito operações em um único ano, com 3,5 mil atendimentos e R$ 30 milhões pagos em indenizações. Já o ano de 2024, contou com apenas duas operações, porém, uma delas foi a operação nas enchentes do Rio Grande do Sul, considerada a mais severa da história do programa, somando 2,4 mil atendimentos a segurados e ações de apoio humanitário às comunidades atingidas.

“A Operação Emergencial vai muito além de uma mobilização financeira. Em 2024, por exemplo, nossa equipe enviou guinchos e reboques com água e colchões para as áreas afetadas, auxiliando na remoção de veículos, transporte de suprimentos e apoio direto às famílias. Esse olhar humano é o que diferencia nossa atuação”, afirma o executivo.

Para lidar com o aumento da frequência e da intensidade dos desastres naturais, a Bradesco Seguros vem aprimorando continuamente sua estrutura operacional. O programa conta com monitoramento contínuo de risco, reforço das equipes de assistência e da rede de prestadores, além de investimentos em inteligência territorial e digitalização dos processos de sinistro, que garantem respostas mais rápidas e personalizadas aos clientes.

“O aumento da severidade dos eventos climáticos impõe à indústria de seguros uma revisão profunda dos modelos de risco e das estratégias de prevenção. Temos desenvolvido soluções que unem tecnologia, dados e proximidade humana, com o objetivo de antecipar necessidades e reduzir o impacto dos eventos extremos sobre a vida das pessoas”, reforça Marcio Jordão.

Os reflexos dessa nova realidade já são percebidos no comportamento do consumidor. Em 2024, a Bradesco Seguros registrou um crescimento de 458% na contratação de seguros com cobertura para alagamentos no Rio Grande do Sul, um indicativo de que a sociedade está com uma maior conscientização sobre a importância da prevenção e da proteção patrimonial.

“Há uma mudança cultural importante em curso. As pessoas estão mais atentas à necessidade de se protegerem contra riscos climáticos e buscam produtos adaptados à nova realidade. A Operação Emergencial é uma expressão prática desse compromisso: estar presente, agir com agilidade e contribuir para a reconstrução das comunidades afetadas”, conclui o superintendente sênior.