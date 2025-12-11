Projeto EducaSeguro leva noções de seguros às escolas de João Pessoa

O Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindsegnne) deu início, em João Pessoa, ao projeto EducaSeguro, uma iniciativa piloto criada para disseminar conhecimentos sobre seguros entre crianças do 4º e 5º ano de escolas públicas e privadas. A ação é realizada em parceria com o Sincor PB e utiliza a literatura de cordel como ferramenta pedagógica para aproximar o universo dos seguros da realidade dos alunos.

O projeto nasceu da criatividade do poeta e cordelista Merlânio Maia, conhecido como Senhor Cordel, que desenvolveu histórias lúdicas abordando diferentes modalidades de seguro, além da fábula A Formiga e a Cigarra, que fala sobre previdência privada. Em cada cordel, personagens carismáticos ajudam a transmitir conceitos de proteção e planejamento.

Entre eles estão Vovô Elefantão, que fala da importância do seguro de vida; Dona Onça, que aborda o seguro residencial; e Zé Coelho, que apresenta o seguro automotivo. A personagem Dona Coruja, por sua vez, é uma corretora de seguros que aparece ao longo das histórias, orientando e esclarecendo dúvidas dos demais personagens.

A proposta central do EducaSeguro é que os cordéis cheguem diretamente às salas de aula, permitindo que os estudantes leiam e debatam as narrativas, estimulando o pensamento crítico e a compreensão sobre proteção, planejamento e prevenção de riscos desde cedo.

Além das leituras, o projeto promove momentos musicais conduzidos pelo próprio Merlânio Maia, que visita as escolas para apresentar as historinhas de forma interativa, unindo educação, cultura e arte.

A diretora executiva do Sindsegnne, Emerita Lyra, destaca o caráter inovador da iniciativa. “O EducaSeguro nasce com a missão de formar uma nova geração mais consciente sobre o valor da proteção. Acreditamos que, ao levar o tema para o ambiente escolar de forma lúdica e acessível, estamos contribuindo para cidadãos mais preparados e informados no futuro”, aponta.