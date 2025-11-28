Rodobens e Mercedes-Benz doam 20 toneladas de alimentos

A Rodobens e a Mercedes-Benz do Brasil doaram 20 toneladas de alimentos ao comitê da ONG Ação da Cidadania em Belém (PA), em uma ação que marcou a chegada da caravana “Rota Sustentável COP30” à capital paraense. Foram entregues 1.680 cestas básicas destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade no Estado. Fundada há mais de 30 anos pelo sociólogo Betinho, a organização é referência nacional no combate à fome e na promoção da cidadania.

A entrega aconteceu nas instalações da concessionária Rodobens em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, e integrou o encerramento da Rota Sustentável COP30, iniciativa da Mercedes-Benz em parceria com a Be8, produtora de biocombustíveis. A caravana percorreu mais de 4 mil quilômetros por estradas brasileiras, demonstrando a eficiência do uso de biocombustível 100% renovável em motores Euro 6, tecnologia que reduz significativamente a emissão de gases de efeito estufa.

Durante o trajeto, as cestas básicas foram utilizadas como lastro nas carretas puxadas pelos caminhões Actros Evolution 2553 6×2, simbolizando a conexão entre propósito ambiental e responsabilidade social.

A Rota Sustentável COP30 tem como meta comparar os níveis de emissões de gases de efeito estufa de caminhões e ônibus equipados com motores Euro 6 abastecidos com diesel B15 e com o biocombustível Be8 BeVant. As medições são conduzidas pelo Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), com base em metodologias reconhecidas internacionalmente, como o GHG Protocol e a ISO 14064, e certificações como RenovaBio e ISCC, que asseguram rastreabilidade e precisão dos resultados.

A parceria entre Rodobens e Mercedes-Benz reforça o compromisso das marcas com a sustentabilidade e o impacto positivo nas comunidades, em sintonia com os princípios da COP30, conferência global sobre mudanças climáticas realizada em Belém. A iniciativa também evidencia o papel estratégico da integração entre o setor automotivo, a cadeia de biocombustíveis e parceiros comerciais na promoção de um transporte mais limpo e responsável.