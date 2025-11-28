Sincor-RJ celebra ChoppSeg e fortalece corretores no RJ

O Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado do Rio de Janeiro (Sincor-RJ) realizou, na última quinta-feira (27), a primeira edição do ChoppSeg, uma confraternização especial de fim de ano que ocorreu simultaneamente em seis regiões do estado, reunindo corretores de seguros, seguradoras parceiras e lideranças locais em um grande momento de união e celebração.

Os encontros aconteceram na Cidade do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, Região Central (Niterói), Região Serrana, Sul Fluminense e Norte Fluminense, fortalecendo a presença regional do Sincor-RJ e reforçando o compromisso de estar próximo de toda a categoria.

Com clima leve, integração entre os participantes e a caneca oficial do evento, o ChoppSeg marcou o encerramento das atividades de 2025 e consolidou mais um importante movimento de aproximação entre o sindicato e os profissionais do mercado.

Segundo o Presidente do Sincor-RJ, Ricardo Garrido, o sucesso da ação demonstra o quanto a categoria valoriza espaços de convivência e troca:

“Encerramos o ano celebrando juntos. Estar simultaneamente em todas as regiões, reforça a nossa missão de fortalecer o Corretor de Seguros e estreitar ainda mais os laços com o mercado.”

Delegados Sindicais, Diretores e Representantes das Seguradoras também destacaram a importância do evento para fortalecer parcerias e renovar o fôlego para 2026. O ChoppSeg consolida-se como uma ação que aproxima, valoriza e reconhece o trabalho dos Corretores de Seguros no estado.

Com grande adesão e excelente repercussão, o Sincor-RJ encerra 2025 celebrando conquistas, união e o compromisso de continuar trabalhando pelo desenvolvimento do mercado de seguros fluminense.