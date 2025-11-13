Miguel Falabella será atração do 6º ConsegNNE

O 6º Congresso dos Corretores de Seguros do Norte e Nordeste (6º ConsegNNE) será realizado nos dias 13 e 14 de março de 2026, no Centro de Convenções de Salvador (BA), reunindo profissionais de 16 estados e 13 sindicatos regionais.

Entre as atrações confirmadas, o ator, diretor e autor Miguel Falabella fará palestra sobre criatividade, comunicação e desenvolvimento humano, baseada no tema “Onde está a felicidade?”. O evento oferecerá aos participantes a oportunidade de conhecer o olhar do artista sobre comportamento humano e liderança de equipes.

O congresso tem como tema central “A Inovação Construindo Relacionamentos e Negócios” e contará com palestras, painéis, troca de experiências com especialistas, feira de negócios, shows e sorteios de quatro carros. Também serão oferecidas salas de networking e espaços para lançamento de produtos pelas seguradoras.

Nesta edição, o ConsegNNE integra os estados da Região Norte ao antigo ConsegNE, fortalecendo o alcance regional. A Fenacor participa da organização, com apoio da Escola de Negócios e Seguros (ENS). Associados aos Sindicatos dos Corretores de Seguros ou ao IBRACOR podem obter descontos especiais.

O Centro de Convenções de Salvador foi escolhido por sua infraestrutura e proximidade com ampla rede hoteleira, com transfer disponível entre hotéis e o local do evento. Segundo o presidente da Fenacor, Armando Vergilio, o congresso será “o maior e mais relevante evento do mercado nessas regiões”, oferecendo atualização, capacitação e oportunidades de crescimento para corretores de seguros.

As inscrições estão abertas no portal oficial do evento: https://www.consegnne.com.br/