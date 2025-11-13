IBA realiza 1º Fórum de Longevidade em São Paulo

O Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) promove no dia 27 de novembro o 1º Fórum de Longevidade, em São Paulo. O encontro reunirá atuários, pesquisadores e profissionais do setor para discutir os impactos do envelhecimento da população brasileira e as soluções necessárias para garantir segurança financeira e inclusão social na vida longa.

Segundo Giancarlo Germany, presidente do IBA, o evento reforça o papel da entidade na construção de análises e propostas para esse mercado. “O aumento da expectativa de vida é uma conquista social, mas também impõe desafios que exigem planejamento. O IBA tem a responsabilidade de liderar o debate sobre como assegurar uma longevidade digna. A previdência complementar ampla e acessível é um elemento central nesse processo, não apenas como instrumento de segurança financeira, mas como base para promover inclusão ao longo do envelhecimento”.

O IBA destaca que a segurança financeira influencia diretamente a qualidade de vida na terceira idade, permitindo acesso à saúde, autonomia e participação social. A ausência de planejamento ou a insuficiência dos sistemas previdenciários pode aumentar a vulnerabilidade econômica de idosos, comprometendo sua independência.

Durante o fórum, especialistas abordarão temas como o impacto do aumento da expectativa de vida, modelos previdenciários, saúde do idoso e tendências do mercado de trabalho e consumo na terceira idade.

Entre os participantes confirmados estão Nilton Molina, presidente do Instituto de Longevidade da MAG Seguros; Luiz Roberto Ramos, médico e fundador do Centro de Estudos de Envelhecimento da Unifesp; Eduardo Lammers, superintendente-geral da Abrapp; Martha Oliveira, CEO do Grupo Laços; e Eduardo Fraga, ex-diretor da Susep e professor da UFRJ. As inscrições podem ser feitas no site do Instituto Brasileiro de Atuária.