André Lauzana assume liderança da XP Seguridade

A XP Inc. anunciou a chegada de André Lauzana para liderar a área de Seguridade. A movimentação reforça o peso estratégico da vertical dentro do ecossistema da companhia e marca o início de uma nova fase de expansão, com foco em escala, sofisticação da oferta e maior integração com a base de clientes e assessores.

Com mais de 20 anos de experiência nos setores financeiro e de seguros, Lauzana acumulou passagens por instituições como Prudential do Brasil, SulAmérica, Icatu Seguros e Banco Modal, onde atuou como sócio e CFO. Ao longo da trajetória, desenvolveu expertise em governança, estruturação de negócios e atuação em mercados regulados.

“Chego à XP para acelerar a próxima etapa de desenvolvimento da Seguridade dentro de um ecossistema que tem o cliente no centro e uma capacidade única de distribuição. A estratégia de cross sell da companhia cria uma oportunidade concreta de integrar proteção, planejamento financeiro e investimentos, ampliando o valor entregue aos clientes e à nossa rede de assessores ao longo do tempo, além de fortalecer a XP Seguridade como um pilar estratégico de crescimento da XP”, afirma André Lauzana.

Roberto Teixeira passa a atuar como conselheiro da XP Seguridade, após participação na consolidação da área nos últimos anos. A nomeação ocorre em um momento de crescimento da operação. No quarto trimestre de 2025, a XP Seguridade registrou R$ 502 milhões em prêmios emitidos em seguros de vida, alta de 25% na comparação anual, indicando avanço na estratégia de expansão do segmento.