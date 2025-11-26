Fabio Basilone lança livro e provoca mercado de seguros

Após quase cinco anos desenvolvendo produtos digitais em um banco global, Fabio Basilone lança “Copiar e colar não é inovação: a verdadeira Transformação Digital no mercado de seguros”, obra que questiona a ideia de que digitalizar processos é equivalente a transformar o setor. Segundo o autor, o maior desafio ainda está no comportamento humano.

Logo nas primeiras páginas, Basilone afirma: “Ninguém acorda de manhã animado para falar sobre seguros”. A obra explora como a resistência do consumidor influencia a relação com produtos de proteção, mais por fatores psicológicos do que por falta de informação.

O livro não segue o formato de manual técnico e recorre a conceitos de psicanálise, sociologia e filosofia. Basilone usa Freud para abordar a dificuldade de lidar com vulnerabilidades, Sartre para discutir a responsabilidade de escolha e Ulrich Beck para mostrar a sensação de segurança que a modernidade pode criar.

“O maior obstáculo não é a falta de educação financeira ou produtos complicados. É psicológico. Comprar um seguro significa reconhecer que podemos morrer, adoecer ou perder tudo. E isso é desconfortável demais”, afirma o autor.

Um dos pontos centrais é a crítica à chamada “transformação digital”. Para Basilone, automatizar processos ou digitalizar formulários não representa mudança estrutural. “Transformação digital não é colocar um formulário online. É repensar completamente o produto, a comunicação e a experiência psicológica do cliente”, escreve.

O autor também aborda as limitações de produtos padronizados e APIs rígidas, que dificultam a personalização no ambiente digital. “No universo digital, tudo é customizável. Mas, quando falamos de seguros, de repente tudo precisa caber em pacotes fechados e imutáveis”, ressalta.

Embedded Insurance e experiência do cliente

Basilone dedica parte do livro ao conceito de Embedded Insurance (seguro embutido), mostrando como integrar seguros às jornadas digitais pode reduzir resistência e aumentar a contratação. “Se o seguro aparece no momento certo, na linguagem certa, ele deixa de ser um peso e vira uma escolha óbvia”, afirma. Ele apresenta cases desenvolvidos durante sua experiência, mostrando como produtos simples e bem posicionados podem superar o modelo tradicional.

O livro também enfatiza aspectos éticos e emocionais da contratação de seguros. Basilone afirma: “Um seguro não é um PDF com cláusulas. É uma promessa psíquica, um pacto silencioso. Se o produto não atende às necessidades reais do cliente, ele simplesmente não engaja e não compra”.

Escrito com linguagem direta, “Copiar e colar não é inovação” é destinado a profissionais do setor de seguros e a executivos interessados em integrar seguros digitais a plataformas de serviço. “Se você trabalha no mercado de seguros, pode ser que algumas partes deste livro confirmem aquilo que você já sabe. Mas pode ser que algumas páginas o incomodem. Confesso que essa também é minha intenção”, afirma Basilone no prefácio.

O livro já está disponível nas principais livrarias do país. Mais informações: https://editorasaberonline.com.br/produto/copiar-e-colar-nao-e-inovacao/.