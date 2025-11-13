Bradesco Capitalização lança Max Virada do Milhão

A Bradesco Capitalização, empresa do Grupo Bradesco Seguros, acaba de lançar o Max Virada do Milhão, série sazonal e limitada com um sorteio milionário. O produto está disponível nas opções de pagamento único, de R$ 100 e R$ 200, nas quais o cliente concorre a mais 130 prêmios durante a vigência do produto com prêmio máximo de R$ 1 milhão.

“Este é mais um ano que trazemos um produto especial da virada, um título que já faz parte do nosso portfólio e do gosto dos nossos clientes. Além de oferecer a chance de concorrer a um prêmio milionário, o Max Virada do Milhão tem um papel importante: incentivar a disciplina financeira”, explica o superintendente sênior de Negócios da Bradesco Capitalização, Douglas Duran.

Na versão de R$ 100, o prêmio principal é de R$ 500 mil; já na de R$ 200, o destaque é o prêmio de R$ 1 milhão, cujo sorteio será realizado no dia 27 de dezembro. As demais premiações, entre sorteios únicos e mensais, têm valores de até R$ 40 mil. O Max Virada do Milhão tem vigência de 60 meses e está disponível para compra até 26 de dezembro.