Solera apresenta Qapter AI no Brasil para gestão inteligente de sinistros

A Solera, empresa de software e inteligência artificial para o ecossistema automotivo e de seguros, anuncia a chegada do Qapter AI ao Brasil, plataforma de nova geração que reúne inovações voltadas a transformar a cadeia de valor do setor de seguros com mais automação, precisão e sustentabilidade.

O Qapter AI integra uma nova geração de módulos inteligentes para aprimorar todas as etapas da gestão de sinistros. O Qapter VIN identifica mais de 1.400 peças de qualquer modelo de veículo, aumentando a precisão no reconhecimento de componentes e na estimativa de custos. O Qapter Intelligent Estimating utiliza IA para automatizar sinistros leves e médios e oferece o modo AI Co-Pilot, que apoia avaliações mais complexas. Já o Qapter Analytics adiciona uma camada analítica que permite monitorar taxas de reparabilidade e emissões de CO₂, alinhando as operações a metas de eficiência e sustentabilidade. Ao integrar essas inovações, a Solera oferece às seguradoras a infraestrutura tecnológica necessária para uma experiência de sinistro totalmente digital e sem contato, estabelecendo bases para um ecossistema de seguros mais inteligente, ágil e transparente.

Para Arnaud Agostini, Managing Director International da Solera, “o Brasil é um mercado estratégico para a Solera, não apenas por sua escala econômica e influência na indústria automotiva global, mas também por liderar consistentemente a América Latina em transformação digital e adoção de inovações”. O executivo acrescenta que “com o Qapter AI, a companhia está conectando todas as partes do ecossistema de sinistros, seguradoras, montadoras (OEMs), redes de reparo e parceiros, gerando impacto mensurável por meio de dados inteligentes e automação”.

Desenvolvido sobre o data lake global da Solera, que processa 1 milhão de sinistros por dia e 2 milhões de peças diariamente, o Qapter AI oferece uma inteligência prática que conecta seguradoras, redes de reparo, montadoras (OEMs) e parceiros. Essa base tecnológica permite automação contínua, reduz a necessidade de intervenção manual e garante rastreabilidade total de cada decisão tomada ao longo do processo de sinistro.

“O Qapter AI representa um avanço concreto para seguradoras e parceiros no Brasil”, afirma Marcelo Picolo, head da Solera Brasil. “Não se trata apenas de acelerar o processo de sinistros, mas de viabilizar uma jornada totalmente digital e sem contato, que garante precisão, consistência e controle. Estamos ajudando o setor a entrar com confiança na era dos sinistros inteligentes e automatizados”.

O Qapter AI materializa a visão da Solera de uma IA impulsionada pelo setor e desenvolvida para apoiar seguradoras e especialistas. Ao automatizar sinistros leves e médios, auxiliar reguladores com o modo AI Co-Pilot e mensurar o desempenho ambiental e operacional de cada sinistro, a plataforma permite que as seguradoras entreguem resultados baseados em dados.

Como a primeira empresa do ecossistema automotivo e de seguros a conquistar a certificação ISO 14064 para medição e redução de emissões de CO₂, a Solera segue avançando em práticas de IA responsável e sustentabilidade em escala global. Cada inovação lançada no Brasil reforça a missão da companhia de apoiar o setor de seguros a operar de forma mais eficiente, transparente e sustentável.