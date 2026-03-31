Seguros de Pessoas arrecadam R$ 6,5 bilhões em janeiro

Relatório da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi), com base nas informações da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), revela que os prêmios de seguros de pessoas somaram R$ 6,5 bilhões no primeiro mês de 2026. Isso mostra uma expansão de 8% em relação ao mesmo período de janeiro de 2025. Considerando o total acumulado dos últimos 12 meses, o aumento foi de 8,3%, saindo de R$ 73,2 bilhões para R$ 79,2 bilhões.

O documento permite um acompanhamento detalhado por produto e indica que 47% do total de prêmios se refere aos seguros de Vida (modalidades individual e coletiva), 30% no Prestamista e 12% em Acidentes Pessoais. As maiores altas foram observadas nos prêmios dos seguros Prestamista (20%), Doenças Graves (15,6%) e no Vida Individual (11,6%).

Setor paga cerca de R$ 1,5 bilhão às famílias seguradas

O relatório ainda aponta que foram pagas R$ 1,5 bilhão em indenizações (sinistros) em janeiro de 2026, aumento de 7,4% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Considerando o acumulado dos últimos 12 meses, a expansão foi de 9%, saindo de R$ 16,1 bilhões para R$ 17,6 bilhões.