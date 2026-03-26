Icatu tem lucro recorde de R$ 525 mi em 2025

A Icatu Seguros encerrou 2025 com lucro líquido recorde de R$ 525,1 milhões, crescimento de 20% em relação ao ano anterior. O resultado marca o terceiro ano consecutivo de superação de lucro da companhia e reflete a consolidação do seu modelo de negócios B2B2C, sustentado por um amplo e diversificado ecossistema de parcerias, eficiência operacional e investimentos contínuos em tecnologia e inovação, com foco no cliente final.

“Nosso crescimento está diretamente conectado ao propósito da Icatu de ampliar e democratizar o acesso à proteção financeira no Brasil. Temos avançado nessa agenda ao combinar expansão comercial, inovação e eficiência operacional, o que nos permite ganhar escala com consistência e oferecer soluções cada vez mais aderentes às necessidades dos clientes. Ao fortalecer parcerias e investir continuamente na evolução do negócio, conseguimos chegar a diferentes perfis de clientes com uma proposta de valor sólida, protegendo renda, patrimônio e o futuro das famílias brasileiras”, afirma Luciano Soares, CEO da Icatu Seguros.

No período, a seguradora apresentou ROE de 26,1%, reforçando a elevada capacidade de geração de valor do negócio. No mesmo período, as receitas de prêmios, contribuições de previdência e receitas de capitalização da companhia somaram R$ 14,6 bilhões.

“Os resultados refletem uma gestão financeira consistente, com foco em rentabilidade, equilíbrio, eficiência operacional, controle de custos e sustentabilidade do negócio. A combinação entre escala, eficiência operacional e um portfólio diversificado nos permitiu alcançar um lucro recorde e manter indicadores robustos, como ROE elevado, criando bases sólidas para o crescimento de longo prazo da companhia”, afirma Márcio Palmeira, CFO da Icatu Seguros.

A companhia encerrou o ano com mais de 14 milhões de clientes, apoiada por uma diversificada estrutura de distribuição formada por mais de 350 parceiros estratégicos – entre bancos, cooperativas, fintechs, insurtechs, varejistas, assessores de investimentos – e mais de 10 mil corretores ativos em todo o país. Ao longo de 2025, a companhia retornou R$ 8,4 bilhões à sociedade, entre pagamento de sinistros, resgates, rendas e sorteios, reforçando seu papel econômico e social na proteção financeira de milhões de brasileiros.

Resultado por carteira

O seguro de vida é um dos principais motores de crescimento da Icatu Seguros em 2025. O prêmio retido atingiu R$ 6,1 bilhões, com expansão de 19% no comparativo anual. O desempenho foi impulsionado especialmente pelo Vida Individual, que cresceu 67,1%, além do avanço do Vida em Grupo (+17,8%) e do Prestamista (+17,7%).

Segundo dados da Fenaprevi, a Icatu aparece em 1º lugar em faturamento no segmento de Vida Coletivo. Somente nessa linha de negócio, a companhia retornou cerca de R$ 1,8 bilhão em indenizações, reforçando o papel do seguro como instrumento de proteção financeira e apoio às famílias em momentos de imprevistos.

“O seguro de vida é um dos pilares estratégicos da Icatu e vem registrando, de forma consistente, crescimento anual de dois dígitos. Esse desempenho reflete resultados sólidos, sustentados por uma subscrição de excelência, inovação com apoio de tecnologia e inteligência de dados, e pela evolução contínua do portfólio”, conta Luciano.

Na previdência, a Icatu Seguros encerrou 2025 com R$ 55 bilhões em reservas, sustentadas por uma plataforma altamente diversificada, com mais de 400 fundos de 150 gestores. A carteira mantém uma distribuição equilibrada entre PGBL (35,3%) e VGBL (64,7%), atendendo diferentes perfis de investidores. Para os próximos anos, a expectativa da companhia é acelerar o crescimento das reservas, com projeção de alta de 17% em 2026.

Em capitalização, as provisões técnicas somaram R$ 4,2 bilhões, crescimento de 3,2%. O destaque do ano foi o desempenho da modalidade Garantia de Aluguel, que avançou 7,5%, ampliando sua relevância dentro do portfólio. Ao longo de 2025, a Icatu Seguros retornou R$ 105 milhões à sociedade em sorteios, reforçando o caráter funcional e social da modalidade.

Nos últimos cinco anos, a Icatu Seguros investiu mais de R$2 bilhões em tecnologia, com foco em ampliar escala, eficiência e qualidade na tomada de decisão. Em 2026, a companhia prevê investimentos superiores a R$ 300 milhões, com foco em digitalização, subscrição e uso de inteligência artificial, automação de processos e aprimoramento da experiência de corretores e clientes.