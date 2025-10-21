Troféu Viva a Bahia celebra seguros na capital

A primeira edição do Troféu Viva a Bahia reuniu 400 convidados, entre eles 300 corretores, e se consolidou como uma das principais celebrações do setor de seguros no estado. O evento homenageou profissionais, corretores, seguradoras e instituições que mais contribuíram para a divulgação e fortalecimento da cultura do seguro na Bahia. A cerimônia ocorreu em 15 de outubro, no Fiesta Bahia Hotel, em Salvador.

Os vencedores foram definidos pela soma da votação popular e da avaliação de um júri técnico especializado, refletindo uma disputa acirrada. A programação incluiu a palestra de Karine Brandão, diretora executiva comercial do Canal Corretor da MAPFRE, que compartilhou insights sobre inovação e parceria no mercado.

O presidente do Clube dos Seguradores da Bahia, Fausto Dorea, destacou o compromisso da premiação com o desenvolvimento regional. “É com grande satisfação que compartilhamos a essência e o propósito do Troféu Viva a Bahia. Nosso compromisso fundamental é prestigiar e promover ativamente o dinâmico mercado de seguros baiano. A premiação é, acima de tudo, sobre o corretor, o segurador, o profissional que, com sua dedicação diária, faz a diferença ao levar informação e proteção para a sociedade em nosso estado”, complementou.

A ocasião também serviu para destacar o papel essencial da Semana de Seguros de Salvador. A iniciativa é essencial para reforçar a importância do seguro para a sociedade. “É preciso reconhecer publicamente aqueles que assumem e garantem o risco, a verdadeira base do nosso setor. A semana impulsiona a atualização, a troca de conhecimento e o networking, essenciais para mover e elevar este setor tão importante da economia baiana e nacional. Ao congregarmos todos os envolvidos no setor de seguros, fortalecemos os laços profissionais e a confiança mútua que sustentam toda a nossa atividade”, acrescentou Dorea.