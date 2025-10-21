Porto patrocina projeto Jovem Beach Tennis

A Porto reforçou seu compromisso com a inclusão social por meio do esporte ao oficializar patrocínio ao projeto Jovem BT, que contempla um núcleo para atender crianças de 12 a 16 anos em situação de vulnerabilidade. A parceria teve início com uma aula especial de beach tennis dedicada às crianças do Instituto Porto, que agora passam a integrar o programa e contarão com aulas regulares da modalidade, com toda a estrutura necessária.

Atualmente, o projeto atende 550 crianças e adolescentes em 23 núcleos espalhados por SP, MG, AM e RJ, incluindo adolescentes do Programa Ação Educa, do Instituto Porto. “Ver nossas crianças em quadra, descobrindo um novo esporte e se reconhecendo como protagonistas de suas próprias histórias é a prova de que estamos no caminho certo. O esporte é uma ferramenta poderosa de empoderamento, capaz de quebrar barreiras sociais. Por isso, apoiar iniciativas como o Jovem BT nos motiva e reforça o propósito do Instituto”, afirma Mirian Mesquita, gerente do Instituto Porto.

Criado em 2023, o Jovem BT já atende mais de 160 crianças por semana em diferentes comunidades, oferecendo aulas regulares, transporte, alimentação, equipamentos e acompanhamento de profissionais capacitados. Com o apoio da Porto, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, o projeto ganha fôlego para expandir ainda mais, com a meta de chegar a 700 alunos.