Swiss Re celebra 100 anos no Brasil

A Swiss Re comemorou 100 anos de operações no Brasil em um evento realizado em São Paulo, reunindo 350 convidados, incluindo executivos, clientes, parceiros e líderes do setor de seguros e resseguros. A celebração marcou um século de resiliência, inovação e colaboração no país.

O centenário ocorre em um momento em que eventos climáticos extremos e cenários de risco cada vez mais complexos reforçam a importância do Brasil como polo estratégico para o fortalecimento da resiliência na América Latina. Nesse contexto, a Swiss Re reafirmou seu compromisso de longo prazo em apoiar empresas e sociedade na antecipação de riscos e na adaptação a um mundo em constante transformação. “O Brasil é uma pedra angular da nossa estratégia regional. Continuaremos comprometidos em antecipar riscos, promover adaptação e apoiar o crescimento sustentável pelos próximos 100 anos”, afirmou Andreas Berger, CEO do Grupo Swiss Re.

A momento celebrou o papel fundamental do Brasil nas operações globais da Swiss Re e reuniu convidados de destaque, incluindo o Embaixador da Suíça no Brasil, Hans Peter; Ivan Gontijo, presidente da Bradesco Seguros; Marcelo Noronha, presidente do Banco Bradesco; Ney Dias, presidente da FENSEG; e Patricia Chacon, presidente do Sindseg-SP, além de representantes da FGV, ABGR e do Sindicato dos Corretores de Seguros de São Paulo.

O evento destacou ainda a parceria histórica da Swiss Re com o Grupo Bradesco Seguros, consolidada ao longo de oito anos. Segundo Ivan Gonzalez, CEO da Swiss Re Corporate Solutions, a colaboração combina a rede e o conhecimento de mercado do Bradesco com a expertise em riscos da Swiss Re, criando soluções para enfrentar a volatilidade e construir resiliência.

Ivan Gontijo, presidente da Bradesco Seguros, reforçou a relevância da aliança: “Celebrar os 100 anos da Swiss Re no Brasil é um marco para o setor. Seguimos fortalecendo essa parceria baseada em confiança e inovação, ampliando a proteção e impulsionando o crescimento da sociedade brasileira”.

Marcelo Noronha, presidente do Banco Bradesco, também destacou a trajetória conjunta. “A jornada centenária da Swiss Re no Brasil reflete visão, credibilidade e contribuição para o fortalecimento do mercado e da economia. A parceria com o Bradesco reforça solidez, excelência e compromisso com o desenvolvimento sustentável”.