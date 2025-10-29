No mês de outubro, a Oneglobal Brasil realizou um evento exclusivo no restaurante VASTO BH para marcar o início oficial de suas operações na capital mineira. Reunindo cerca de 80 convidados, o encontro contou com a presença de representantes das principais seguradoras que atuam na região, além de novos e potenciais clientes, líderes de empresas estratégicas do estado.

A noite foi marcada por networking, troca de experiências e a apresentação da proposta da Oneglobal para o mercado local, reforçando o compromisso da corretora em oferecer soluções personalizadas e excelência no atendimento.

Leonardo Dale, CEO da Oneglobal Brasil, celebrou o momento: “Minas Gerais é um polo econômico fundamental para o país, e estar presente aqui com uma operação dedicada reforça nossa estratégia de crescimento e proximidade com os clientes. Estamos muito felizes com a receptividade do mercado mineiro e confiantes no potencial da região para desenvolvermos parcerias sólidas e duradouras”.

Pedro Freitas, responsável pela operação local, também comentou. “Esse evento foi uma oportunidade valiosa para apresentar nossa equipe, nossos diferenciais e, principalmente, para ouvir o mercado. A presença de tantos representantes de seguradoras e empresas mineiras mostra que estamos no caminho certo. Belo Horizonte tem um enorme potencial e estamos prontos para contribuir com soluções inovadoras e atendimento de excelência”.