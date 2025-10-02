O quinto episódio da série especial “Seguros na COP30” vai ao ar nesta quinta-feira (2), às 13h, dentro do canal SeguroPod. No programa, Roberto Santos, presidente do Conselho Diretor da CNseg, destaca como seguradoras estão se preparando para o novo cenário climático.

Na entrevista, ele aponta sobre o papel do setor segurado na proteção da sociedade contra desastres cada vez mais frequentes e severos, como as enchentes históricas no Rio Grande do Sul. Para Roberto Santos, que também é membro do Conselho da Porto, a inovação, tecnologia e uma mudança de mentalidade seria resposta para o desafio.

Com a proximidade da COP30 em Belém, ele revela em primeira mão os planos da “Casa do Seguro”, um espaço inédito que coloca o setor no centro das discussões globais sobre resiliência e sustentabilidade, e detalha porque a baixa proteção por seguros no Brasil é um desafio que precisa ser superado com urgência



Apresentado pelo jornalista Vagner Ricardo, editor da Revista de Seguros, o programa será transmitido no Spotify e no YouTube da CNseg, todas as quintas-feiras, às 13h, até o dia 6 de novembro, e reforçam o protagonismo da CNseg na construção de soluções que unem inovação, proteção financeira e sustentabilidade.