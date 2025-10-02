MDS Brasil compra carteira corporativa da Qualicorp

A MDS Brasil, subsidiária do Grupo MDS (“MDS”), pertencente ao Grupo Ardonagh e uma das maiores corretoras do país nos segmentos de seguros, resseguros, consultoria de riscos e líder em saúde e benefícios, anuncia hoje a conclusão da transação com a Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A., por meio da qual adquiriu a integralidade da carteira de clientes corporativos de planos privados de assistência à saúde na modalidade empresarial da Qualicorp.

Com o cumprimento de todas as exigências contratuais, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), a cessão da carteira foi acordada em mais de R$ 71 milhões.

A operação fortalece a presença da MDS Brasil no mercado de seguros e planos de saúde empresariais, consolidando sua posição de liderança no segmento. Com essa aquisição, a companhia amplia sua capacidade de oferecer soluções especializadas e diferenciadas para clientes corporativos, alinhando-se à sua estratégia de crescimento e expansão focada em benefícios e saúde.

Além da transferência da carteira, as duas empresas firmaram um acordo operacional que prevê a indicação mútua de clientes: a MDS poderá indicar clientes para a Qualicorp no segmento de planos coletivos por adesão, enquanto a Qualicorp poderá indicar potenciais clientes para a MDS no mercado corporativo e em outros segmentos de seguros.

Segundo Ariel Couto, CEO da MDS Brasil, “Esta aquisição representa um importante passo, que visa ampliar a nossa atuação no mercado de saúde empresarial, onde somos líderes, e oferecer soluções diferenciadas que atendam às demandas específicas das empresas”.

Maurício Lopes, CEO da Qualicorp, destaca que “Essa parceria reforça nosso compromisso com eficiência, e aderência aos principais segmentos de negócios da companhia: os planos coletivos por adesão e para Pequenas e Médias Empresas (PME). Ao mesmo tempo, amplia nossa capacidade de gerar valor para os clientes corporativos por meio da parceria comercial firmada com a MDS. É um passo estratégico para fortalecer nosso modelo de negócios”.

A MDS Brasil administra cerca de R$ 10 bilhões em prêmios e, com esta operação, reforça sua presença estratégica no mercado brasileiro, mantendo-se à frente como referência em gestão de riscos, saúde e benefícios.