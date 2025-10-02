Pilkington expande rede de assistência automotiva

A Pilkington, fabricante de vidros presente no Brasil há mais de 50 anos, ampliou a atuação do serviço Pilkington Assistência Auto, voltado ao mercado de seguros. A rede atende carros, caminhões e veículos blindados, oferecendo serviços como substituição de vidros, lanternas, retrovisores, calibração de sistemas de segurança (incluindo ADAS/ABS), funilaria, pintura e manutenção de suspensão, rodas e pneus.

A operação conta com mais de 3.500 pontos de atendimento no país, incluindo call center disponível 24 horas, 7 dias por semana, e atendimento para corretores, seguradoras e segurados.

Segundo Melina Rodrigues, Head of Aftermarket Brazil na Pilkington, “oferecemos a solução completa para o setor automotivo, desde a produção original dos vidros até serviços especializados de reposição e manutenção. Atendemos um amplo portfólio de produtos e investimos constantemente em tecnologias e produtos exclusivos, incluindo vidros de veículos importados. Já somos reconhecidos pelas principais seguradoras, com NPS acima do mercado, demonstrando o grau de satisfação dos clientes. Agora, é o momento de expor ao mercado a consistência e a excelência que oferecemos. Queremos que mais pessoas conheçam o valor da assistência que prestamos e a confiança que construímos ao longo dos anos”, comenta.

A participação da Pilkington no CONEC 2025 foi utilizada para apresentar a operação e os serviços de assistência automotiva aos corretores de seguros, que atuam diretamente com os clientes finais.

“Somos fabricantes de vidros automotivos e estar na origem da produção, sem intermediadores, é o nosso maior diferencial para as seguradoras, que já sabem que somos referência em vidro automotivo e agora podem contar com a nossa estrutura e tecnologia em mais de 3.500 pontos de atendimento em todo o Brasil, que oferecem uma série de serviços para carros e caminhões que precisam de assistência automotiva”, completa Melina, responsável pela área de serviços de assistência para seguradoras.

O grupo Pilkington integra o NSG Group, presente em mais de 100 países, e introduz no Brasil tecnologias como o sistema de segurança ADAS.