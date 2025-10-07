Omni1 projeta dobrar volume de prêmios até o fim de 2025

A expansão de canais e produtos tem sido o motor do crescimento e da adaptação das corretoras de seguros e assistências, levando em conta o dinamismo do mercado. De forma estratégica, permitem que as corretoras alcancem novos públicos, diversifiquem suas fontes de receita e se destaquem da concorrência.

Considerando este cenário, a Omni1, joint venture entre a Wiz Co e a Omni&Co focada na distribuição de seguros e assistências para lojistas, tem apostado na capilaridade e na inovação para trazer mais clientes para a carteira. Atualmente, são mais de 50 mil clientes e cerca de 5 mil lojistas que atuam na Rede Omni e contam com um portfólio que inclui assistência residencial, assistência veicular para leves, motos e pesados, seguro prestamista para veículos, empresas, microcrédito, seguro contra roubo e furto para motos, leves e pesados, além da garantia mecânica.

“Nosso foco para 2025 é continuar expandindo tanto a oferta de produtos, de acordo com as necessidades dos lojistas, quanto a capilaridade e alcance dos canais. A Omni1 já atua em todas as regiões do Brasil, por meio de agentes. No primeiro semestre de 2025, tivemos o resultado de R$ 136 milhões em prêmios emitidos. A previsão é dobrar o volume até o final de 2025”, diz Paulo César da Silva, diretor executivo da Omni1.

O executivo ainda destaca outros resultados do primeiro semestre: para a divisão voltada para microcrédito, a Finsol, foram emitidos mais de R$ 3,8 milhões, enquanto a Omni Empresas teve mais de R$ 1 milhão em prêmios emitidos. Para o segundo semestre de 2025, Paulo César explica que a entrada de novas apólices do Seguro Prestamista, para ampliar o capital de giro no 2º semestre, é outra estratégia fundamental para alcançar o resultado previsto. Por isso, a Omni1 tem apostado não só na conquista de novos clientes, mas no crescimento da atuação entre os clientes atuais.

A empresa também está investindo em novos produtos voltados para o microcrédito, que teve crescimento superior a 30% no primeiro trimestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado. “Para o segundo semestre deste ano, vamos lançar dois novos produtos para microcrédito: assistências residencial e veicular. O mercado de empresas de assistências fatura mais de R$ 5 bilhões por ano no Brasil, já que oferecê-las aumenta o valor percebido do produto e fideliza o cliente”, conclui Paulo César da Silva.