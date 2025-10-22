Patricia Chacon será a nova CEO da Porto Seguro

A Porto anunciou mudanças em seu comitê Executivo, que entram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026. Patricia Chacon será a nova CEO da vertical Porto Seguro, sucedendo Rivaldo Leite, que passará a atuar como consultor estratégico da companhia. Ele continuará contribuindo com novas frentes, incluindo a operação da seguradora no Uruguai e como membro do Conselho da companhia.

Com mais de dez anos de experiência em cargos executivos no setor de seguros, Patricia ingressou na Porto em dezembro de 2023 como Chief Operating Officer (COO), responsável pelas carteiras de Auto, Patrimonial e Vida.

O movimento também envolve outras mudanças no Comitê Executivo. Marcos Sirelli assumirá a Vice-Presidência de Tecnologia, Dados e Atendimento. Com mais de uma década na Porto, o executivo ocupava o cargo de diretor de Tecnologia e agora amplia suas atribuições.

Emílio Bentancourt passa a responder pela diretoria de Riscos, com foco em fortalecer a governança corporativa. Há mais de 11 anos na companhia, o executivo comandará as áreas de Riscos, Controles Internos, Compliance, Prevenção à Fraudes e Governança Corporativa.

Em comunicado, a Porto afirmou que as mudanças reforçam o processo de sucessão e reorganização de suas lideranças, com o objetivo de consolidar a estratégia de crescimento sustentável do grupo, que atua nos segmentos de seguros, serviços financeiros e saúde.

N.G.