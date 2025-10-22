88i aposta em seguros inteligentes para o transporte de cargas

O cenário de insegurança no transporte de cargas continua desafiador no Brasil. Em 2024, foram registrados 10.478 roubos de carga, segundo a Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística), o que equivale a 27 ocorrências por dia e prejuízos de R$ 1,2 bilhão. Apenas no primeiro semestre de 2025, os ataques cresceram 24,8%.

Neste cenário, a 88i Seguradora vem avançando no mercado com um modelo de seguros embarcados em grandes plataformas de empresas de transporte e logística. Neste caminho, o seguro deixa de ser um produto contratado à parte e passa a estar disponível diretamente nas ferramentas digitais já utilizadas por clientes das transportadoras e das gestoras de fretes. “Com alguns cliques dentro da própria plataforma, é possível ativar a proteção para a carga ou para o profissional responsável pela entrega, sem necessidade de processos externos. A ativação do seguro e o pagamento são feitos dentro da plataforma parceira, o recebimento de dados para criação das apólices via API, o que reduz burocracias, explica o CEO da 88, Rodrigo Ventura.

O modelo tem ganhado espaço em operações de última milha, etapa que concentra riscos tanto para a carga quanto para os motoristas. A cobertura pode incluir desde proteção contra furto, roubo ou danos à mercadoria até a garantia de diárias ao motorista em casos de afastamento temporário do trabalho, o que evita a perda total do sustento em situações de imprevisto.

Uma das características mais destacadas do sistema é o chamado sistema liga/desliga da proteção, que permite ativar o seguro apenas no período de uso, ajustando o custo à necessidade real da operação. Esse formato contrasta com o modelo tradicional de seguros, baseado em mensalidades fixas e coberturas padronizadas, considerados pouco atraentes por parte dos profissionais da logística.

Em casos de sinistros, a solução da 88i também se diferencia do seguro tradicional, permitindo o acionamento da cobertura de forma imediata e assegurando previsibilidade financeira para fornecedores e operadores de e-commerce que precisam garantir a continuidade das entregas.

“Nosso objetivo é oferecer às plataformas de frete e à toda cadeia logística uma solução simples, confiável e digital, que acompanha o ritmo da economia atual. Com os seguros inteligentes, transformamos um gargalo histórico em vantagem competitiva, fortalecendo a confiança entre empresas e consumidores”, afirma Rodrigo Ventura, CEO da 88i Seguradora Digital.