Isabella Ximenez assume liderança da Acrisure Re Brasil

A Acrisure Re Brasil, divisão de resseguros da líder global em fintech Acrisure, nomeia Isabella Costa Ximenez como diretora executiva e líder de resseguros. A executiva será responsável por estruturar as operações locais da Acrisure Re, definir a estratégia de resseguro facultativo e atuar em colaboração com os líderes de seguros patrimoniais e de responsabilidade civil (P&C) voltados ao varejo no Brasil e em toda a América Latina. A diretora também passa a integrar o comitê executivo da Acrisure Brasil. Em seu novo cargo, Isabella se reportará diretamente a Thomaz Menezes, CEO da Acrisure Brasil, América Latina e Caribe.

Com mais de 15 anos de experiência no setor, Ximenez chega da Lockton, onde ocupava o cargo de diretora de colocação. Antes disso, desempenhou funções de liderança na JLT Re e na Odyssey Reinsurance.

“Estou muito feliz em me juntar à Acrisure Re Brasil neste momento decisivo de crescimento. Temos uma oportunidade única de oferecer soluções inovadoras e gerar valor de longo prazo para nossos clientes em toda a América Latina. Estou ansiosa para colaborar com Thomaz e a equipe global e construir um negócio sólido e de impacto no Brasil e região”, afirma Ximenez.

“A experiência e a liderança de Isabella serão fundamentais enquanto estabelecemos a Acrisure Re Brasil e ampliamos nossa oferta de resseguro por toda a América Latina”, comenta Thomaz Menezes. “Esta nomeação reflete nosso compromisso de longo prazo com a região e nossa confiança na capacidade da executiva de construir uma base sólida de crescimento”.

Além disso, a Acrisure Re Brasil atuará em estreita coordenação com a equipe internacional da Acrisure Re, apoiando o contínuo crescimento e desenvolvimento de seus negócios de resseguros em todo o mundo.