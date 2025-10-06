Lojacorr Seguros moderniza gestão com business agility

A Lojacorr Seguros deu um passo decisivo em sua transformação ao implementar um programa de business agility, conceito que vai além de metodologias de tecnologia e passa a orientar a estratégia, a cultura e a gestão da empresa. O movimento começou há quatro anos e já trouxe ganhos visíveis em cultura, engajamento, previsibilidade, resultados e foco no cliente.

De acordo com o gerente do Centro de Agilidade da Lojacorr Seguros, Adriano Padilha, a pandemia foi o ponto de partida para a mudança. “Há quatro anos, a Lojacorr Seguros operava em um modelo tradicional, forçada a se adaptar ao trabalho remoto pela pandemia. Essa transição revelou a urgência de ir além das práticas convencionais para satisfazer as necessidades dos clientes e manter uma operação sustentável de forma remota”, afirmou.

Segundo ele, o mercado de seguros exigia mais velocidade e resiliência. “Meu ingresso na Lojacorr Seguros teve como propósito implantar a agilidade da empresa, desenvolvendo um modelo de trabalho que promovesse o engajamento das equipes, a visibilidade dos processos e a eficácia das entregas. O objetivo era continuar sendo uma empresa inovadora que não apenas reage às mudanças, mas se antecipa a elas, mantendo uma cultura que valoriza as pessoas e focando na entrega de valor ao cliente”, destacou.

O setor de seguros, tradicionalmente conservador, enfrenta novas pressões que tornam a agilidade indispensável. “Retorno para o presencial pós-pandemia, avanço das insurtechs, novas tecnologias, manter engajamento, produtividade, pertencimento e senso de grupo em ambiente remoto, além das mudanças no comportamento do consumidor exigiram das companhias um modelo mais dinâmico, digital e menos burocrático”, explicou Padilha.

Com isso, a decisão da Lojacorr Seguros de adotar o business agility se alinhou diretamente à sua estratégia de manter o corretor no centro do ecossistema e 100% dos colaboradores remotamente. “O futuro do mercado de seguros reside na capacidade de inovar, simplificar e oferecer produtos e serviços com rapidez, e a agilidade de negócios é a ferramenta ideal para atingir essa visão”, completou.

Para tornar a transformação efetiva, a Lojacorr Seguros criou o Centro de Agilidade, responsável por fazer a governança de toda a jornada. A iniciativa se baseou em quatro pilares: liderança, engajamento e cultura, gestão do fluxo e gestão de performance. Além disso, foi implantado um programa de capacitação contínua, comunidades de prática e um sistema de multiplicadores, colaboradores que atuam como disseminadores da cultura ágil dentro da empresa.

“O processo começou com áreas-chave, como Gente e Gestão, TI e Jurídico, que foram os primeiros a adotar as metodologias ágeis. O engajamento dos colaboradores foi impulsionado pelo programa de Multiplicadores, criando uma verdadeira rede de apoio e mentoria interna”, contou Padilha.

A Lojacorr Seguros desenvolveu um modelo próprio de OKRs (Objectives and Key Results) para o planejamento estratégico, integrando metas dos times aos objetivos da companhia. Outros métodos foram incorporados: Kanban, para gestão do fluxo; Scrum, para desenvolvimento de produtos; além de ferramentas como Jira e EasyBI, que permitem monitorar métricas de performance.

A implementação trouxe ganhos concretos. “Atualmente 100% das áreas da empresa aplicam práticas ágeis no dia a dia, com 100% da liderança engajada, 100% dos colaboradores treinados em práticas ágeis, 80% das áreas atuando diretamente nos OKRs estratégicos e 20% indiretamente”, destacou o gerente. “A adoção do Jira para gestão de OKRs e a estruturação de rituais de acompanhamento garantiram maior visibilidade, previsibilidade das entregas e melhores resultados”, completa. Além disso, a criação da Jornada do Corretor consolidou o foco na experiência do cliente.

A Lojacorr Seguros agora trabalha para elevar a maturidade do programa, conectando os OKRs aos indicadores estratégicos de negócio. “Nosso próximo passo é incentivar a inovação, atuar no upstream para criação de novos serviços e funcionalidades e integrar as métricas de agilidade com os indicadores de negócio, comprovando o valor estratégico da transformação”, concluiu Padilha.