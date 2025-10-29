A Zurich Seguros anunciou Hamilton Police de Souza como novo gerente regional no interior de São Paulo. O executivo, que desde 2021 liderava os negócios da companhia em diferentes polos do interior de Minas Gerais, passa a comandar as operações nas regiões de Campinas e Piracicaba, além de Jundiaí, Sorocaba, Vale do Paraíba e outras praças estratégicas da seguradora no estado. Souza se reportará a Márcia Radavelli, diretora regional da Zurich para o interior paulista.

Graduado em Administração de Empresas e com MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e Liderança, o executivo soma mais de 20 anos de experiência no mercado segurador, com atuação reconhecida na área comercial em bancos e seguradoras. Ele também já atuou no passado na região onde agora retorna como líder da Zurich, ampliando sua bagagem de mercado com a vivência adquirida nos últimos anos em Minas Gerais.

“O Hamilton é um profissional estratégico, com larga experiência no setor e profundo conhecimento das dinâmicas regionais. Sua trajetória sólida, aliada à bagagem construída desde que chegou à Zurich em 2021, reforça nosso compromisso com o crescimento sustentável e o relacionamento próximo com os corretores. É uma alegria tê-lo de volta ao interior de São Paulo, onde já atuou com grande credibilidade e protagonismo”, destaca Márcia Radavelli.