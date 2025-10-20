Essor é a seguradora oficial do LAMEC 2025

A Essor Seguros é a seguradora oficial do Latin America Meetings & Events (LAMEC) 2025 que acontece nesta segunda-feira (20), no The Westin São Paulo, reunindo os profissionais da indústria de eventos e live marketing para discutir tendências, trocar conhecimento e fazer conexões. Organizado pela Meeting Professionals International (MPI Brazil) em parceria com a Associação Latino Americana de Gestão de Eventos e Viagens Corporativas (ALAGEV), o LAMEC é o encontro de quem está moldando o futuro do setor, direcionando o crescimento do segmento.

O seguro Eventos da Essor , desenvolvido em parceria com Axpert Underwriting, é uma das principais referências do segmento no Brasil. Combina a solidez e inovação da seguradora com a especialização técnica da Axpert na análise e subscrição de riscos específicos para o setor de entretenimento, esportes, cultura e feiras corporativas.

“Ao apoiar o Lamec 2025, nosso envolvimento vai além da simples participação. Consideramos esse apoio fundamental para estar próximo do cliente final, ouvir suas necessidades e compreender suas expectativas. Acreditamos que ouvir o mercado é o segredo para manter nossa equipe sempre atualizada e inovadora. Dessa forma, conseguimos oferecer soluções que atendam às demandas atuais e antecipem as futuras, promovendo inovação contínua e excelência no produto que entregamos ao segmento de eventos”, declara Roberto Uhl, head de Digital da companhia.

Para Juliana Santos, fundadora da Axpert Underwriting, “essa participação é um compromisso com o crescimento sustentável do setor de eventos e com a construção de uma cadeia mais forte, conectada e preparada para os desafios do amanhã”.