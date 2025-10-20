CVG-RJ apresenta Movimento Minha Vida Protegida 2025

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) realizou, na tarde de 15 de outubro, na sede da MAG Seguros, no Centro do Rio, a apresentação do Movimento Minha Vida Protegida 2025. O evento contou com expressiva presença da diretoria do CVG-RJ, liderada pela presidente Sonia Marra, e de representantes de entidades parceiras.

Participaram da apresentação Juliana Queiroz, assessora da presidência; Pedro Monteiro, Wellington Costa e Cristiane Abreu, diretores-adjuntos; e Ronaldo Gama, diretor-adjunto e head do projeto Favela Seguros, patrocinador do evento. Ronaldo participou por vídeo, gravado antes de embarcar para um evento internacional no Equador. O projeto Favela Seguros foi detalhado por Waldemir Fiorio, diretor de mercado da MAG, em um dos painéis do encontro.

“Nosso objetivo com este encontro era unir as principais instituições do mercado em prol do desenvolvimento do seguro de pessoas, apresentando as ferramentas que o movimento oferece. Estavam presentes o Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (CCS-RJ), o Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado do Rio de Janeiro (Sincor-RJ) e o Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Resseguros e de Capitalização dos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo (SindSeg RJ/ES). Também contamos com o apoio da Comissão de Vida e Previdência do SindSeg e do Sincor-RJ, que eu coordeno”, afirmou Sonia Marra.

A presidente agradeceu ainda o apoio da MAG Seguros e a participação de Nilton Molina, presidente do Conselho de Administração da seguradora, com mais de 56 anos de experiência em seguro de vida e previdência.

O idealizador do Movimento Minha Vida Protegida, Rogério Araújo, corretor com 26 anos de experiência, explicou que a iniciativa surgiu de um “incômodo”: apesar de demonstrar aos clientes a importância do seguro de vida, a penetração no Brasil ainda é baixa, com apenas 17% da população economicamente ativa segurada. “Para levar o seguro de vida à sociedade, precisamos educar, começando por nós mesmos e elevando o nível de oferta do produto”, disse Rogério.

Atualmente, o movimento conta com mais de 80 embaixadores, profissionais renomados que oferecem parte de seu tempo e conteúdo gratuitamente para colegas do mercado, por meio de um portal com oficinas de treinamento, dicas e materiais de trabalho. O Movimento também possui quase 5 mil multiplicadores, incluindo segurados, que podem acessar conteúdos e informações ao se inscrever no portal. Além disso, realiza palestras presenciais, muitas transmitidas ao vivo pelo canal do YouTube.