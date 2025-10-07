A Escola de Negócios e Seguros (ENS) firmou uma parceria com a SOSA Brasil, empresa israelense referência em inovação aberta, para impulsionar o desenvolvimento tecnológico e a competitividade do mercado segurador. O acordo inclui programas de imersão internacional e ações voltadas à conexão entre executivos, startups e líderes de inovação do setor.

A CEO da SOSA Brasil, Gianna Sagazio, afirmou que a parceria entre a empresa e a Escola de Negócios e Seguros (ENS) “vai contribuir para o crescimento da indústria de seguros no Brasil”.

A executiva participou do evento Conexão ENS, realizado no fim de setembro no Espaço Mutant, em São Paulo (SP). O encontro reuniu cerca de 100 profissionais do setor em uma noite voltada a celebrar conquistas, fortalecer o networking e apresentar as imersões internacionais da ENS previstas para 2026.

Um dos destaques do evento foi o anúncio oficial da parceria entre a ENS e a SOSA, empresa israelense referência global em inovação aberta. Segundo Sagazio, a união tem como objetivo impulsionar o setor de seguros brasileiro por meio da tecnologia e da inovação. “Aceleramos empresas emergentes, startups e grandes corporações. O que queremos com a ENS é levar a indústria de seguros, que já é pujante, para outro patamar”, afirmou.

Imersão internacional em Nova York

A SOSA, que atua no Brasil com grandes players como Embraer e Klabin, tem como foco conectar empresas a tecnologias avançadas capazes de gerar impacto real em negócios, produtividade e eficiência.

Com esse propósito, nasceu a parceria com a ENS, reconhecida por sua expertise na formação e qualificação de profissionais do mercado segurador. “Nada melhor do que firmar essa parceria com a Escola, que é referência nacional nesse segmento”, destacou Sagazio.

O primeiro resultado da colaboração será o programa Insurance Immersion New York, que acontecerá entre o fim de abril e o início de maio de 2026, na metrópole norte-americana. A iniciativa, voltada a executivos C-Level do setor, terá curadoria da SOSA e foco em inovação aberta e conexões globais.

“Vamos proporcionar uma troca direta com executivos internacionais, investidores, startups e líderes de inovação de diferentes setores. Essa parceria com a ENS vai contribuir para que o setor de seguros no Brasil cresça de forma consistente, moderna e competitiva”, concluiu a CEO da SOSA Brasil.

N.G.