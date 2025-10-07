A i4pro, referência nacional em soluções tecnológicas para o mercado segurador, anuncia a chegada de André Almeida como novo CEO, consolidando uma nova fase de crescimento e inovação após sua aquisição pelo grupo americano Banyan Software.



Com mais de 20 anos de experiência em liderança de receita, transformação digital e expansão de negócios em gigantes globais de tecnologia como AWS, IBM e DXC, André Almeida traz um histórico de liderança de equipes de alta performance em cinco países da América Latina e pioneirismo em adoção de IA e soluções em nuvem para o segmento financeiro/segurador.

A aquisição da i4pro pela Banyan Software marca uma das primeiras movimentações do grupo na América Latina, reforçando sua estratégia de expansão internacional e compromisso com o desenvolvimento sustentável de empresas líderes em nichos de tecnologia. A i4pro seguirá atuando de forma independente, mantendo sua cultura, autonomia operacional e foco em inovação para o mercado segurador brasileiro.

Segundo André, “assumir a liderança da i4pro neste momento é uma honra e uma grande responsabilidade. Nosso objetivo é acelerar ainda mais a transformação digital das seguradoras, ampliando o uso de inteligência artificial, automação e soluções em nuvem para entregar valor real aos nossos clientes e parceiros. Com o suporte estratégico e a visão de longo prazo da Banyan Software, estamos prontos para fortalecer nossa posição como referência em tecnologia para seguros no Brasil e na América Latina”.