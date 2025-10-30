Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo celebra 53 anos

Outubro é mês de festa para o Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo (CCS-SP), que comemora o seu aniversário de fundação e também o Dia do Corretor de Seguros. Por isso, excepcionalmente no dia 28 de outubro, o CCS-SP reuniu a sua diretoria, ex-mentores e associados, em almoço no Terraço Itália, para festejar 53 anos de existência, ocasião em que também foi lançado o livro “Cinco décadas de história, desafios e realizações”. Além do aniversário, o CCS-SP celebrou na mesma data o Dia do Corretor de Seguros e o Outubro Rosa, marcando o seu apoio ao movimento de prevenção ao câncer de mama.

Durante o lançamento do livro, o mentor do CCS-SP, Álvaro Fonseca, informou que o projeto da publicação, iniciado pouco antes da pandemia, foi retomado e concluído na sua gestão. Em seguida, ele agradeceu ao ex-mentor Evaldir Barboza de Paula a coordenação do trabalho e a produção da Editora Incremento, comandada por André Pena, e dos jornalistas coautores Carlos A. Pacheco, Karin Fuchs e Márcia Kovacs, além da colaboração de Márcia Alves, assessora do CCS-SP. Álvaro Fonseca agradeceu, ainda, o apoio dos patrocinadores – Bradesco Seguros, Grupo HDI, Porto Seguro e Tokio Marine Seguradora -, bem como dos associados que enviaram seus depoimentos para a obra.

Para comemorar o Dia do Corretor de Seguros, o mentor do CCS-SP exaltou a importância da profissão, fornecendo o seu testemunho. “Sou corretor há 42 anos e estou muito feliz, não apenas pela questão financeira, mas, principalmente, pela realização pessoal de levar a proteção do seguro aos clientes, além das muitas amizades que fiz na área”, disse. Coube ao ex-mentor Alexandre Camillo, reforçar a mensagem de valorização da profissão. Para ele, intermediar o seguro é como construir pontes, unindo dois lados com interesses comuns. “Construímos os sonhos de outras pessoas por meio de nossas empresas, movimentando a economia”, disse.

Já o ex-mentor Adevaldo Calegari narrou a origem do CCS-SP, em pleno regime militar, destacando o seu legado para a categoria. Ele salientou, ainda, que o CCS-SP nasceu para representar ideais, objetivos e pensamentos da categoria, servindo de inspiração para a criação de entidades semelhantes em todo o país. “Somos os precursores de uma ideia, um objetivo e uma filosofia de trabalho, cujo objetivo é o profissionalismo, a qualidade do serviço e, acima de tudo, a consideração pelo cliente”, disse. Evaldir Barboza de Paula complementou: “O Clube é reconhecido pelo mercado como autêntico, emblemático e influente. Não podemos perder esse comprometimento”. Em seguida, todos se reuniram em volta de um bolo para cantar os parabéns ao CCS-SP.

Homenagens

Durante o almoço, dois ex-mentores foram homenageados: Cesar Bertacini e Pedro Barbato Filho, este último representado por Jorge Teixeira Barbosa. Álvaro Fonseca explicou que ao longo dos anos o CCS-SP tem prestado homenagens a todos os seus ex-mentores. “Faltavam o Cesar, que não participava dos almoços havia seis anos, e o Pedro, que se recupera de problemas de saúde. Mas, hoje, tenho a satisfação de prestar essa justa homenagem aos dois que ajudaram a construir a história do Clube”, disse. Ambos os mentores receberam placas e os aplausos dos associados.

Encerrando o evento, o mentor reuniu todas as associadas para marcar o apoio do CCS-SP ao Outubro Rosa, movimento criado para conscientizar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. “Não poderíamos deixar de registrar nosso apoio a esse movimento”, disse. Por fim, Álvaro Fonseca falou sobre a importância do encontro. “É uma alegria estar com vocês hoje para comemorar datas importantes e prestar homenagens. Parabéns ao Clube!”, disse. O secretário Gilberto Januário expressou seu contentamento por integrar a diretoria em momento simbólico. “O livro mostra o quanto o Clube foi, e continua sendo, muito importante para o mercado de seguros”, disse.