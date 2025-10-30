O ‘I Fórum Rubens Walter Machado de Seguros e Transportes’ acontece no dia 5 de novembro, quando o escritório celebra 55 anos de atividades e homenageia o fundador do renomado escritório, Rubens Walter Machado (in memorian).

O advogado Paulo Henrique Cremoneze, fala sobre o encontro, cujo objetivo é entregar conteúdo e conhecimento para o setor nesta fase de transição e tanta inovação.“Este evento visa reverenciar a memória de um dos mais importantes advogados de Direito Marítimo do Brasil, defensor de seguradoras de donos de cargas, celebrar os 55 anos de existência do escritório de advocacia que ele fundou e iniciar um amplo ciclo de debates que visam o fomento da cultura dos seguros de transportes, que carece de maior atenção. Os seguros de transportes movimentam cerca de 7 bilhões de reais por ano e são fundamentais para a economia do país. Mas, raramente são tratados pela Academia ou, mesmo, pelas instituições de Direito dos Seguros, sendo esta talvez a maior importância de sua realização: buscar reconhecimento e espaços”, explicou Cremoneze.

Segue a programação:

Painel I – A arte de ouvir jurisdicionados e segurados

Participantes: Desembargador Ney Weidemann Neto, Juíz Leonardo Grecco, dr. Marcio Malfatti e o Ministro Massami Uyeda.

Painel II – A arbitragem e os setores de seguros e transportes

Participantes: Dr. Rubens Machado Filho, Ministra Ellen Grace Northfleet, dra. Lilian

Bertolani, dra. Eliane Octaviano Martins e dr. Paulo Henrique Cremoneze.

Painel III – O impacto das mudanças climáticas e dos danos ambientais nos setores de seguros e de transportes.

Participantes: Dr. Ricardo Villar, Desembargador Fernando Reverendo Akaqui, Juíz Frederico Messias e dr. Paulo Henrique Cremoneze

Painel IV – A nova Lei do Contrato de Seguros no Brasil

Participantes: Professor Fabio Ulhoa Coelho, dr. Ernesto Tzirulnik, dra. Maria Amélia Saraiva e dr. Adilson Campoy.

Painel V – Transportes de Cargas e a fortuidade: paradigmas e paradoxos

Participantes: Dr. Rubens Machado Filho, Desembargador Carlos Abraão, dr. Christian Smera e dr. Paulo Henrique Cremoneze.

A apresentadora do evento, será Patrícia Rocha.

Serviço:

Data – 05/11/2025 a partir das 10h, com almoço e coquetel de confraternização.

Local – Hotel Grand Hyatt, Av. das Nações Unidas, 12.595