Rondônia movimentou R$ 833,5 milhões no primeiro semestre de 2025

O mercado segurador de Rondônia (exceto saúde suplementar) movimentou R$ 833,5 milhões entre janeiro e junho de 2025, de acordo com dados divulgados pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). O resultado representa um crescimento de 1,7% em relação ao mesmo período do ano anterior e revela expansão em ramos estratégicos, como habitacional, empresarial e residencial.

O seguro de automóveis segue como o principal ramo do mercado rondoniense, com R$ 91,3 milhões em prêmios e crescimento de 7,1%. O seguro de vida aparece em seguida, movimentando R$ 57,4 milhões, com alta de 14,6%, impulsionado pelo aumento da procura por proteção individual e familiar.

O seguro habitacional registrou desempenho expressivo, com arrecadação de R$ 11,9 milhões, alta de 43,1%, refletindo o bom momento do setor imobiliário no estado. O ramo residencial também apresentou avanço relevante, somando R$ 11 milhões (+33,3%). Já o empresarial cresceu 35,8%, totalizando R$ 9,1 milhões, enquanto o ramo de riscos financeiros arrecadou R$ 3,8 milhões, com aumento de 14,5%.

Outros ramos tiveram destaque percentual, como os seguros marítimos e aeronáuticos, que registraram o maior salto do semestre, com R$ 1,2 milhão e crescimento de 247,3%. O seguro de viagem, ainda de menor volume, avançou 27%, alcançando R$ 200 mil em prêmios.

No mesmo período, o setor devolveu à sociedade rondoniense R$ 233,2 milhões em indenizações, benefícios, resgates e sorteios. O ramo de automóveis respondeu pela maior parte dos pagamentos, com R$ 67,9 milhões, alta de 1,3%. Em seguida, o seguro de vida somou R$ 13,3 milhões (+19,2%), enquanto o habitacional registrou R$ 5,6 milhões, crescimento de 67,7%. O ramo empresarial pagou R$ 4,3 milhões em indenizações (+32,9%) e o de transportes, R$ 2,4 milhões, com forte aumento de 79,1%.

Para Edmir Ribeiro, presidente do Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindsegnne), o desempenho de Rondônia confirma a consolidação do seguro como ferramenta de estabilidade e crescimento econômico no estado.

“Os números mostram que o mercado rondoniense está mais maduro e diversificado. O avanço expressivo em ramos como vida e empresarial indica que tanto as famílias quanto as empresas estão reconhecendo o valor do seguro como instrumento de proteção e planejamento financeiro. É um movimento que fortalece o setor e contribui diretamente para o desenvolvimento econômico da região”, avalia.