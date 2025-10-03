Accenture investe na Rehuman para ajudar seguradoras

A Accenture investiu na Rehuman, uma insurtech do Reino Unido que busca reinventar o engajamento de clientes no setor de seguros. O investimento, realizado por meio da Accenture Ventures, ajudará seguradoras a aproveitar dados e inteligência artificial (IA) agêntica para oferecer experiências mais conectadas e altamente personalizadas, promovendo maior engajamento e estabelecendo uma vantagem competitiva de longo prazo.

A plataforma de engajamento e a carteira digital da Rehuman, alimentadas por IA, contam com ferramentas inteligentes para melhorar as relações entre corretores e clientes e impulsionar a fidelidade. Corretores podem criar um canal digital dinâmico, que fornece alertas automatizados sobre renovações, possíveis lapsos de apólices e recomendações personalizadas de seguros, melhorando a interação e a retenção de clientes.

Segurados podem usar a carteira digital da Rehuman para carregar, gerenciar e armazenar com segurança suas apólices — incluindo automóvel, saúde, vida e outras — centralizado em um único local. A plataforma utiliza IA avançada para decodificar detalhes complexos de cobertura, identificar possíveis lacunas e comparar planos de seguro alternativos.

“As seguradoras, hoje, precisam de ferramentas digitais que não apenas informem, mas realmente empoderem os segurados”, disse Khalid Lahraoui, líder do grupo de indústria de seguros da Accenture. “Nosso investimento na carteira digital com tecnologia de IA da Rehuman vai além da conveniência digital – ele transforma a forma como seguradoras e corretores se relacionam com os segurados, criando experiências mais fluídas, personalizadas e significativas”.

“A carteira digital da Rehuman é apenas o começo de nossa visão mais ampla de empoderar corretores, agentes gerais (MGAs), seguradoras e empresas de bancassurance com uma verdadeira vantagem competitiva. Impulsionados por um modelo de IA proprietário, estamos oferecendo a eles a capacidade de transformar o engajamento de clientes em receita de negócios”, disse Aaron Sherwood, fundador e CEO da Rehuman.

O investimento da Accenture permitirá à Rehuman ampliar suas operações e aprofundar ainda mais a integração da IA em plataformas de seguradoras e corretores. Também passará a integrar o Project Spotlight da Accenture Ventures, um acelerador vertical para empresas de dados e IA. O Project Spotlight oferece amplo acesso à expertise setorial da Accenture e a seus clientes corporativos, ajudando startups a explorar criatividade e a entregar o verdadeiro potencial de sua tecnologia.