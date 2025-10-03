A Sabemi, com mais de 50 anos de atuação no setor de seguros de pessoas, firmou uma parceria estratégica com a Intermac Seguro Viagem, uma das maiores empresas do segmento na América Latina. A Intermac atua há 26 anos em 17 países, com ampla rede de prestadores de serviço. A união busca oferecer aos clientes um produto mais completo e adaptado às demandas dos viajantes brasileiros.

A parceria será apresentada durante a ABAV Expo 2025, que acontece de 8 a 10 de outubro no Riocentro, no Rio de Janeiro. Segundo Rodrigo Pecoraro, diretor executivo de Seguros da Sabemi “essa união combina a expertise internacional da Intermac com a solidez e credibilidade da Sabemi, oferecendo ainda mais tranquilidade e segurança aos nossos segurados. É um passo decisivo na consolidação da nossa presença nesse mercado”, destaca.

Para Eduardo Aoki, CEO Global da Intermac, a parceria reforça a presença da empresa no Brasil e permite oferecer soluções com atendimento contínuo aos clientes, em qualquer lugar do mundo. “Unir forças com a Sabemi é um movimento importante para levar nossos serviços a um público mais amplo, com soluções sob medida e uma estrutura de atendimento que garante suporte total ao cliente em qualquer lugar do mundo”.

A Intermac mantém atendimento 24 horas, equipe própria fluente em português, inglês e espanhol, equipe médica interna e rede internacional de prestadores credenciada e auditada diretamente. “Além do cuidado individual com cada cliente, investimos continuamente em tecnologia e em processos transparentes. Essa combinação de fatores mantém a Intermac entre as principais referências do setor para quem busca segurança e tranquilidade em suas viagens”, reforça Aoki. Para o gerente nacional de Seguros da Sabemi, Thiago Schmidt, o resultado da união entre as duas empresas é um produto altamente competitivo. “Com a expertise internacional da Intermac e o know-how da Sabemi, acumulado ao longo de 52 anos de atuação em seguros de pessoas, o seguro viagem Mundo Afora se posiciona como uma solução sólida, inovadora e completa no mercado”.