Seguros Unimed: mais cuidado, menos complicação

EXCLUSIVO – Com a força do maior sistema de cooperativas médicas do mundo, a Seguros Unimed vai muito além da atuação no segmento da saúde. Há mais de 35 anos no mercado segurador brasileiro, a companhia se consolida como uma seguradora multiprodutos, que entrega soluções completas em benefícios para empresas, em todo o país. A estratégia da companhia é apoiar o setor na ampliação do acesso ao seguro e, para isso, tem apostado em oferecer produtos personalizados, com menos burocracia e custo atrativo.

Com soluções que integram seguro-saúde, seguro de vida, plano odontológico, previdência privada (aberta e fechada) e seguros patrimoniais (residenciais e empresariais), além produtos de responsabilidade civil profissional, a Seguros Unimed se diferencia pela abordagem consultiva, investimentos expressivos em tecnologia a serviço do cuidado – somente em 2024 foram mais de R$196 milhões investidos -, além de uma operação sólida que hoje atende a 6,6 milhões de segurados no Brasil.

Uma nova campanha de marketing, com lançamento previsto para agosto de 2025, também destaca a versatilidade do portfólio da marca e reforça o conceito de que “Quem tem Seguros Unimed, tá seguro”. Com foco nos seguros de vida, odontológico e residencial, a ação mostra, por meio de filmes curtos com situações do cotidiano, como a seguradora está presente em diferentes momentos da vida dos clientes, oferecendo proteção integral.

Além da campanha de mídia com alcance nacional, a companhia está presente em 326 salas de cinema do país, com trailer de segurança, e incentiva a arte e a cultura por meio do Festival de Teatro Seguros Unimed, que contemplará, neste ano, 24 municípios do estado de São Paulo.

“Queremos apresentar o nosso amplo portfólio de produtos de forma mais inovadora e integrada, oferecendo aos nossos clientes pacotes de produtos, combinando diferentes soluções e coberturas em uma só contratação. Com essa flexibilidade, levamos facilidade aos clientes, que passam a contratar e gerir seus benefícios e seguros de forma mais unificada e eficiente, garantindo mais adequação das coberturas contratadas às suas reais necessidades”, destaca Helton Freitas, presidente da Seguros Unimed.

Saúde, odontologia e vida em um só produto

O Hospitalar tangibiliza a estratégia da Seguradora do Sistema Unimed, atendendo às novas demandas de mercado, com foco em agilidade na contratação, menos burocracia e assistências sob medida para cada realidade.

Um produto inovador e integrado, criado especialmente para empresas e profissionais da saúde — somente no Sistema Unimed, o potencial de alcance ultrapassa os 117 mil médicos cooperados — que buscam praticidade, abrangência e excelência em seus benefícios.

Mais do que um plano, o Hospitalar é um pacote de proteção reunido em uma única contratação. Ele combina, de forma inteligente, coberturas de Saúde, Vida e Odontologia, com gestão simplificada, atendimento exclusivo, fatura unificada e um portfólio completo de serviços agregados que valorizam quem se dedica a cuidar dos outros.

Desenvolvido com base na expertise da Seguros Unimed no setor da saúde suplementar e no profundo conhecimento das necessidades do público médico, o produto se diferencia por oferecer soluções completas, personalizadas e com foco no dia a dia desses profissionais. Tudo isso com o respaldo da seguradora do Sistema Unimed, presente em 92% do território nacional, com 339 cooperativas no país, 19,9 milhões de beneficiários e 166 hospitais próprios.

Entre os diferenciais estão coberturas como o SERIT (Seguro de Incapacidade Temporária), concierge Einstein, check-up médico, assistência internacional, plano odontológico essencial, segunda opinião médica, apoio psicológico, consultoria fitness, além de capacitação profissional por meio da Faculdade Unimed — um benefício exclusivo para médicos cooperados Unimed, que combina cuidado com desenvolvimento contínuo.

O produto tem previsão de lançamento para agosto de 2025.

Mais proteção aos profissionais da saúde

Olhar para o público de profissionais da saúde não é uma novidade para a Seguros Unimed, pelo contrário. Há 11 anos a seguradora oferece o Seguro de Responsabilidade Civil Profissional, verdadeiro aliado para proteger a carreira, o patrimônio e a tranquilidade de quem dedica a vida a cuidar do outro.

Para médicos, dentistas e demais profissionais da saúde, o RCP é uma solução pensada por quem entende as dores e os desafios da área da saúde.

A Seguros Unimed carrega em sua história o compromisso com o cuidado, o cooperativismo e a confiança, e isso se reflete em cada detalhe do produto. Há mais de três décadas atuando no setor, a companhia desenvolveu uma série de coberturas que acompanham a rotina e os riscos reais do consultório à sala de cirurgia, e que fizeram a companhia ser destaque neste segmento.

Entre os principais diferenciais do produto estão as coberturas abrangentes que incluem danos morais, materiais e estéticos; retroatividade e denúncias tardias, protegendo o segurado mesmo após o término do contrato; ampla aceitação de especialidades médicas, com foco real nas necessidades do dia a dia; assistência jurídica especializada, desde a defesa em processos até acordos judiciais; e tudo isso com a solidez de uma seguradora que conhece a realidade da saúde como poucas.

Corretor como parceiro estratégico

O corretor não pode ser encarado apenas como um canal de distribuição. Por isso, na Seguros Unimed, ele é um parceiro estratégico, peça-chave na missão de difundir a cultura do seguro no país e levar proteção integral, personalizada e cada vez mais acessível aos brasileiros.

Por isso, desenvolver soluções multiprodutos, tornam o dia a dia do corretor mais eficiente, consultivo e rentável. Quando o corretor tem as ferramentas certas, ele não só vende, mas também desempenha um papel importante em como o cliente se protege.

Ciente dessa importância, a seguradora tem investido continuamente em iniciativas que simplificam, aceleram e fortalecem a atuação desses profissionais. Plataformas como o Acelera, voltado para a contratação ágil de seguro-saúde para pequenas e médias empresas, e o Calcule+, que integra as etapas de cotação e subscrição no seguro de vida empresarial, são exemplos práticos de como a tecnologia pode ser aliada da produtividade sem abrir mão do relacionamento humano.

“É preciso ter produtos bons e adequados ao nosso público. Pautamos a tecnologia e a inovação como um pilar de sustentação da companhia desde 2016, principalmente pensando em nossos corretores. Por isso, temos desenvolvido uma série de ferramentas para proporcionar mais comodidade, agilidade e, consequentemente, para aumentar a produção dos nossos principais parceiros comerciais”, afirma Freitas.

Mais do que ferramentas, a companhia oferece também apoio consultivo, equipe comercial próxima e um portfólio que permitirá ao corretor, a partir de agora, com essa nova linha de soluções integradas, montar soluções completas e competitivas para cada cliente. Com produtos personalizáveis, a empresa quer proporcionar liberdade e segurança para que os parceiros atuem com autonomia e foco em resultados.

“Todo lançamento da companhia é apoiado por pesquisas de mercado. O desenvolvimento desses novos pacotes de soluções facilitará a atuação dos corretores, mantendo como diferencial o relacionamento próximo, consultivo e humanizado. A oferta integrada visa não apenas otimizar o atendimento às necessidades dos segurados, mas também gerar mais valor para os parceiros comerciais”, reforça Elias Leite, diretor Comercial, de Produtos e Marketing da empresa.

Foco no cliente

A Seguros Unimed vive um novo momento, marcado por uma reestruturação estratégica que vai muito além do organograma: é uma transformação com foco total no cliente.

A companhia conta, hoje, com uma superintendência dedicada ao pós-venda, liderada por Ana Costa, e uma atuação centrada na experiência do cliente. Um trabalho que garante fluidez, qualidade e relacionamento de longo prazo.

Ao mesmo tempo, uma área comercial e de produtos unificada, que abrange todas as soluções em saúde e seguros da empresa, sob a liderança do superintendente Rodrigo Aguiar, impulsiona o crescimento dos negócios da companhia, com um olhar atento às soluções integradas e, cada vez mais, customizadas.

“Trata-se de um modelo de atuação onde pessoas, processos e tecnologia giram em torno de um único objetivo: entregar valor com excelência, garantindo cuidado no presente e proteção à vida e ao patrimônio aos brasileiros”, destaca o diretor executivo responsável pelas áreas Comercial e de Produtos, Fabiano Catran.

Julho, mês do cooperativismo

A Seguros Unimed é uma seguradora alinhada ao modelo cooperativista, e isso faz toda a diferença na forma de cuidar das pessoas, dos negócios e da sociedade. O compromisso é coletivo, e o propósito, além de proteger, é gerar valor econômico com impacto social.

A atuação da companhia é baseada em princípios como gestão democrática, intercooperação e protagonismo das pessoas. E é isso permite entregar soluções personalizadas, sustentáveis e com valor real.

E esse modelo, que já provou sua força em mais de 180 anos de história, ganhou em 2025 ainda mais destaque e um mar de novas possibilidades com a aprovação da Lei Complementar 213/2025.

Agora, as cooperativas de proteção patrimonial mutualista estão em vias de serem regulamentadas, o que trará mais transparência, menos burocracia e maior segurança jurídica. É um marco que fortalece o cooperativismo, moderniza o mercado e amplia o acesso dos brasileiros a uma nova forma de proteção, mais próxima, justa e conectada com a realidade de cada um.

“As cooperativas de seguros, com seu modelo voltado para o bem-estar coletivo e a proximidade com seus membros, têm o potencial de transformar a forma como os brasileiros percebem a segurança financeira. Por não possuírem sócios investidores, elas priorizam os interesses dos cooperados, oferecendo soluções mais adaptadas às necessidades da população”, pontua Helton Freitas, presidente da Seguros Unimed.

É a oportunidade de levar a essência cooperativista a ainda mais pessoas, empresas e comunidades. Em um momento simbólico como 2025, estabelecido como Ano Internacional das Cooperativas pela ONU, é renovado o compromisso de inovar com propósito, crescer com responsabilidade e proteger com empatia.

*Matéria originalmente publicada na Revista Apólice #310