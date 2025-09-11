Qualicorp e LIVSAÚDE se juntam para ampliar saúde em Fortaleza

A capital do Ceará ganha um novo capítulo em saúde suplementar com a parceria entre a Qualicorp e a LIVSAÚDE. A aliança fortalece a oferta de serviços integrados e programas de cuidado preventivo, combinando rede própria e credenciada de hospitais, prontos-socorros e especialistas, além de atenção personalizada para beneficiários. O lançamento oficial será no dia 10 de setembro, na cidade de Fortaleza.

Entre os principais diferenciais da operadora está o atendimento médico digital em mais de 130 farmácias da Rede Pague Menos e Amparo Farmácia em Fortaleza e região metropolitana. Por meio desse serviço da LIVSAÚDE, o beneficiário pode realizar uma consulta de telemedicina diretamente na farmácia, com a segurança de ter ao seu lado um farmacêutico durante toda a consulta e, em caso de prescrição, adquirir o medicamento com desconto – sem cobrança de coparticipação e evitando deslocamentos desnecessários para unidades de saúde.

A LIVSAÚDE, operadora de planos de saúde da Rede ICC Saúde, é reconhecida pela excelência no cuidado integral e pela oferta de soluções que unem tecnologia, acolhimento e infraestrutura de ponta. Com rede própria e credenciada de alta performance, disponibiliza hospitais de referência, pronto-socorro, clínicas especializadas e Centros Integrados de Medicina. Seu modelo de cuidado coordenado garante acompanhamento próximo e humanizado, com programas voltados a pacientes crônicos. A combinação de acesso facilitado, qualidade e inovação consolida a operadora como referência em saúde suplementar.

“O nosso modelo de cuidado — que acompanha o beneficiário de forma completa — é o nosso grande diferencial. Começamos pela prevenção, e seguimos até o direcionamento para as linhas de cuidado para quem mais precisa. Tudo isso acontece de forma coordenada, dentro da nossa rede de atendimento. O beneficiário nunca está sozinho”, ressaltou Pedro Meneleu, diretor de estratégia da Rede ICC Saúde.

A aliança representa um avanço significativo na modernização da saúde suplementar em Fortaleza, fortalecendo o papel das operadoras e das administradoras de benefícios na oferta de serviços integrados, inovadores e de alta qualidade. Com essa parceria, beneficiários e corretores passam a contar com uma experiência diferenciada, que alia cuidado personalizado, eficiência e tecnologia, consolidando novos padrões de atendimento e promovendo mais qualidade de vida para a população da região.