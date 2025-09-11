ENS e PROAUTO firmam parceria para capacitação profissional

A Escola de Negócios e Seguros (ENS) firmou uma parceria educacional com a PROAUTO, associação de proteção patrimonial mutualista, para lançar o projeto “Conhecimento Seguro”, voltado à capacitação dos colaboradores em diversas áreas, preparando-os para atuar no mercado regulado.

O acordo foi oficializado em reunião na matriz da ENS, no Rio de Janeiro (RJ), com a presença do presidente da Escola, Lucas Vergilio, das diretoras Paola Casado e Maria Helena Monteiro, e do superintendente de Marketing e Vendas, Luiz Mattua. Pela PROAUTO participaram o presidente Leandro Ramos e a diretora Financeira, Letícia Ramos.

“Estamos muito orgulhosos em firmar esta parceria com a PROAUTO, uma das maiores associações de proteção patrimonial mutualista do Brasil. Ficamos especialmente entusiasmados ao perceber o quanto a qualificação profissional é valorizada pela empresa, que enxerga o capital humano como seu principal diferencial competitivo”, afirmou Lucas Vergilio, presidente da ENS.

Para a PROAUTO, a iniciativa marca um novo momento. “Ao lado da ENS, que há mais de cinco décadas transforma carreiras e impulsiona o setor de seguros no Brasil, vamos construir um marco na nossa história de 18 anos de atuação. Essa parceria representa também o maior investimento já feito pela PROAUTO em capacitação e desenvolvimento de pessoas”, destacou Leandro Ramos, presidente da associação.

A diretora Financeira da PROAUTO reforçou o impacto do projeto. “O intuito é preparar nossa equipe para o novo momento que o mercado viverá. Estamos felizes em investir na qualificação do nosso maior ativo, que são os colaboradores. Foram mais de 1,3 mil licenças contratadas. Com o início desse projeto, a equipe será capacitada em todas as áreas e poderemos seguir crescendo com excelência, tecnologia e simplicidade”, disse Letícia Ramos.

Já a diretora-geral da ENS, Paola Casado, também celebrou a parceria. “Trata-se de uma colaboração estratégica muito proveitosa. Nós, que somos referência na formação de profissionais para o mercado de seguros, demos o start nessa iniciativa com a PROAUTO para qualificar e conectar o setor agora regulamentado. Estou certa de que essa jornada abrirá novas possibilidades de negócios junto aos corretores de seguros de todo o Brasil”, afirmou.