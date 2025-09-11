A Mediservice, operadora do Grupo Bradesco Saúde, superou a marca de 750 mil beneficiários no acumulado até o mês de julho, crescimento de 25% na comparação com igual período do ano passado.

O desempenho foi impulsionado pelo serviço de compartilhamento de rede, com o acréscimo de 150 mil vidas. Nesse modelo, no qual a Mediservice intensificou atuação a partir de 2021 e é líder de mercado, a sua base de prestadores médico-hospitalares credenciados é compartilhada aos grupos de autogestão — ou seja, quando uma empresa ou instituição é responsável pela gestão do próprio plano de seus empregados ou associados.

O compartilhamento de rede se destaca como solução eficiente para garantir atendimento de qualidade aos beneficiários, ao mesmo tempo em que reduz custos operacionais para as empresas contratantes. “Esse modelo proporciona ao mercado soluções sob medida e sustentáveis. Com nossa operação, conseguimos agregar uma plataforma de gestão de saúde completa, com capilaridade, gestão assistencial integrada, inovação e experiência do cliente, atendendo às necessidades assistenciais específicas das autogestões”, comenta José Ayres Brandão, superintendente da Mediservice.

Para atender principalmente às necessidades dos clientes, a Mediservice conta com uma rede robusta, com mais de 21 mil prestadores médico-hospitalares pelo país, composta por clínicas, prontos-socorros, hospitais e serviços de diagnóstico. “Essa capilaridade nos possibilita, por exemplo, atender necessidades específicas de operadoras e autogestões em determinadas regiões”, ressalta Ayres.

Além do compartilhamento de rede, a Mediservice também atua como provedora de sua própria marca de planos de saúde corporativos, no modelo pós-pagamento.

A operadora disponibiliza aos clientes ferramentas tecnológicas de monitoramento de contas médicas, soluções digitais como o reembolso 100% online e a plataforma de telemedicina Saúde Digital, que permite atendimento remoto em diversas especialidades. Os beneficiários contam, ainda, com acesso à rede de clínicas Meu Doutor Novamed, oferecendo cuidados primários, exames e atendimento especializado com qualidade e agilidade.