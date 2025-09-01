É com profundo pesar que a Tokio Marine Seguradora comunica o falecimento do Sr. Koichiro Shinomata, ocorrido em 30 de agosto de 2025. Fundador da Companhia no Brasil, em 7 de julho de 1959, o Sr. Shinomata dedicou 35 anos de sua vida à Tokio Marine, desempenhando um papel essencial na construção e consolidação da nossa operação no País.

Seu legado de pioneirismo, visão estratégica e dedicação permanece vivo na cultura da Companhia. Sua última visita à Matriz, em 2017, durante a presença do então Presidente Mundial da Tokio Marine Holdings, Tsuyoshi Nagano, foi um momento marcante de reencontro e reconhecimento por sua contribuição inestimável à trajetória da Companhia.

“Recebi com grande tristeza a notícia do falecimento do Sr. Shinomata. Sua história se confunde com a da Tokio Marine no Brasil, e sua atuação foi determinante para que alcançássemos a relevância que temos hoje. Em nome de todos os nossos Colaboradores, expresso os mais sinceros sentimentos e nossa gratidão por tudo o que ele construiu”, declarou o Presidente da Tokio Marine Seguradora, José Adalberto Ferrara.

O Presidente Global da Tokio Marine Holdings, Masa Koike, e o Vice-Presidente das Américas, Ken Hatakeyama, também expressaram seu pesar à família.