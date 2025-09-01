ConectCar e Universal Assistance lançam seguro viagem acessível

A ConectCar, player de pagamento automático de mobilidade, em parceria com a Universal Assistance (grupo Zurich), anuncia um novo seguro viagem desenvolvido para oferecer tranquilidade e segurança aos clientes em viagens a trabalho ou lazer. Com uma cobertura que inclui desde despesas médicas e hospitalares até telemedicina e outros benefícios essenciais, é possível contar com proteção completa por apenas R$ 9,03 por mês.

Segundo dados da Organização Mundial do Turismo (OMT) e de levantamentos do setor de seguros, cerca de 85% dos brasileiros ainda viajam sem qualquer tipo de proteção para saúde e acidentes. Esse novo seguro vem para suprir essa necessidade, oferecendo cobertura para situações emergenciais sem custo adicional para os clientes da ConectCar que já possuem o serviço ativo, oferecendo mais segurança e bem-estar.

“Essa parceria com a ConectCar nos permite levar um produto exclusivo e diferenciado aos clientes, com condições especiais e coberturas de despesas médicas hospitalares de até R$ 30 mil para viagens nacionais. Nosso objetivo é atender um público que valoriza, acima de tudo, a proteção em todos os momentos, reforçando a importância de um seguro viagem que já oferece cobertura a partir de 50 km do domicílio.”, conta João Rigobello, Diretor Comercial Corporativo da Universal Assistance.

Para Giovanna Hummel, gerente de produtos da ConectCar, “a união das empresas reforça nosso compromisso com a entrega de soluções que fortalecem a experiência do cliente por onde ele for”. A executiva reforça ainda que, “ao integrar o seguro viagem ao portfólio, oferecemos um serviço adicional de proteção com cobertura nacional, contratação digital e valor acessível, alinhado à proposta de conveniência e cuidado da companhia em cada etapa da jornada”, explica.

O seguro já está disponível para todos os clientes ConectCar, que podem contratar o serviço de forma simples e rápida pelo aplicativo da empresa.