Inova Silver 2025 destaca impacto da longevidade no mercado

O envelhecimento populacional está transformando a economia global. Segundo a Oxford Economics, a chamada Silver Economy (ou economia prateada) já movimenta mais de US$15 trilhões no mundo. É neste cenário de inovação e oportunidades de negócios que a Silver Hub, primeira aceleradora de startups focada no mercado da longevidade no país, anuncia a terceira edição do Inova Silver. O evento, que acontece no dia 09 de outubro, em São Paulo, discutirá as principais tendências impulsionadas pelo mercado de longevidade.

Nesta edição, o Inova Silver chega 50% maior em relação ao ano anterior, consolidando-se como a principal plataforma de conexão, negócios e inovação de empresas interessadas em debater os desafios e explorar as possibilidades do mercado prateado. Dessa forma, a iniciativa reunirá líderes, executivos de grandes empresas, empreendedores, investidores e formadores de opinião, que terão acesso a uma programação exclusiva.

Com o aumento da longevidade e o fortalecimento do consumo desse grupo, o setor passou a representar uma prioridade para as empresas, moldando mercados e redefinindo modelos de negócios. No Brasil, por exemplo, a tendência é bastante significativa. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), até 2030 a população com 60 anos ou mais será maior do que a de crianças até 14 anos.

“O papel do Inova Silver é estratégico, justamente por promover a conexão de todo esse ecossistema, antecipando as mudanças que impactaram as empresas e fomentando o desenvolvimento de soluções e negócios que atendam, de fato, as necessidades específicas do público 50+”, comenta Cristián Sepúlveda, CEO do Silver Hub e da Apex América. Segundo o executivo, esse mercado, embora em clara expansão, ainda é pouco explorado no Brasil.

E para contribuir com o debate, a programação da edição 2025 do Inova Silver trará painéis com líderes empresariais, especialistas em inovação, saúde, finanças e experiência do consumidor, abordando temas como: a visão de CEOs sobre como a longevidade está transformando os negócios; oportunidades para bancos e seguradoras; saúde e longevidade como motor de soluções e novos modelos; experiências relevantes para o público 60+; o papel da inovação com propósito em um mundo que envelhece, entre outros.

“A economia prateada é uma transformação estrutural da sociedade e das empresas. O nosso objetivo é mostrar que a longevidade deve ser tratada como prioridade estratégica para negócios, investimentos e políticas públicas”, defende Cristián.

Este ano, o evento contará com a participação de executivos como Ângela Assis, Diretora Presidente na Brasilprev; Silvia Penna, Diretora-Geral Brasil na Uber; Bruno Simão, Vice-Presidente de Clientes, Crescimento e Marketing do Banco Mercantil; Lídia Abdalla, Presidente Executiva do Grupo Sabin; Rivaldo Leite, CEO da Porto Seguro; Rodrigo Capuruço, CEO da Volkswagen Financial Services Brasil e Regional Manager para América do Sul; Fátima Lima, Diretora de Sustentabilidade da MAPFRE; Gleisson Rubin, Diretor do Instituto de Longevidade MAG; Jaime Troiano, Presidente da TroianoBranding; José Renato Hopf, Cofundador Raiô Benefícios e Presidente do South Summit Brazil; Maycon Oliveira, Diretor de Marketing & Vendas Digitais da MedSênior; Gerson Antunes, Managing Partner da Muster Executive Search e Fundador do CEO’s Group; Cleber da S. Neves, Head de Inovação Aberta da MedSênior; Marcos Ferreira, Cofundador da Silver Hub e do Homens de Prata, Cristián Sepúlveda, CEO da Silver Hub e da Apex América; entre outros.